11 новых случаев COVID-19 выявили в Республике Алтай за сутки

За минувшие сутки в Горном Алтае зафиксировали 11 новых случаев коронавируса, передает республиканский оперативный штаб по противодействию инфекции.
"Диагноз подтвердился у трёх жителей Майминского района; у трёх жителей Улаганского района, в том числе у одного ребёнка; у двух жителей города Горно-Алтайска; у двух жителей Усть-Канского района и у жителя другого региона, прибывшего в Горно-Алтайск", – говорится в сообщении.
Таким образом, общее число инфицированных в регионе увеличилось до 1750 человек. При этом за время пандемии выздоровели 1478 пациентов, из которых 28 – за последние сутки.
Скончались в общей сложности девять пациентов, которым ранее диагностировали COVID-19.
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