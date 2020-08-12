Силовики покинули Минск после жесткого подавления протестов

ОМОН, внутренние войска и другие силовые структуры Белоруссии покинули улицы Минска, сообщает Lenta.ru.
Силовики вошли в город 11 августа. Перед ними стояла задача взять под контроль центр города, чтобы не допустить массовых протестов. Сейчас улицы белорусской столицы разблокированы, восстановлено движение транспорта по основным магистралям.
Из-за перекрытого центра Минска протесты переместились на окраины. Столкновения проходили почти во всех спальных районах города, куда перебросили усиленные наряды милиции.
По словам очевидцев, бойцы действовали с запредельной жестокостью: выламывали входные двери в подъездах, избивали горожан и нападали на журналистов. Кроме того, свидетели рассказали, что силовики стреляли по окнам жилых домов, а помимо бойцов ОМОН, в подавлении беспорядков участвовали и сотрудники ГАИ.
Напомним, что после окончания выборов в Белоруссии начались масштабные акции протеста. Причиной стала публикация данных экзитполов, по которым действующий глава страны Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. Позднее ЦИК подтвердил результаты.
Как ранее сообщил amic.ru, утром 11 августа кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская покинула Белоруссию и сейчас находится в Литве. Позднее она призвала всех митингующих разойтись по домам.
Комментарии
Почему про избиение подростка в Камне не пишите? Там к дому пришли эти же подростки и угрожали всю ночь!!!
Бойцы действовали с запредельной жестокостью
Ну это нормально. Скоро их народ порвёт как и фашистов. Кто-то может и до суда доживет.
Воевать с невооружёнными гражданами конечно же легко. Надеюсь все белорусы дружно перестанут работать и уйдут в забастовку. Посмотрим сколько эти бандиты протянут без народного финансирования.
"выламывали входные двери в подъезды"
Запредельная жестокость - выломать дверь в подьезде.
Просто вспомните разгоны в Каталонии и во Франции.
Гасить протестунов надо именно так, а самое главное садить лет на десять всех, кто призывает выходить на улицу.
12.08.2020 09:06
технарь
Историю плохо учили.
Митингующие забегали в подъезды,сцались от страха.Но ОМОН настигал их и там.
Историю плохо учили.
Как раз новейшую - очень хорошо.
Это только начало. Вспоминаем события в Украине.
12.08.2020 09:24
- гость -
На кой нам вспоминать бесхребетного Яныка?
Силовики вошли в город 11 августа. Перед ними стояла задача взять под контроль центр города, чтобы не допустить массовых протестов.
Зачем подменять понятия?Не массовых протестов,а массовых беспорядков.Это большая разница!
Было уже такое.
И в 30-е годы прошлого века в Германии. И в 50-70-е в Латинской Америке.
Кончалось всё смертью фашистских диктаторов и расправой над гестаповцами и другими силовиками, изменившими собственному народу.
Таков фашизм!
всё правильно сделали! Упор пендосов был на начало майдана. Белоруссия должна была стать второй 404-й страной. Только жёсткое подавление спасёт от всяких пендосовских переворотов.
12.08.2020 09:24
- гость -
Ну начало у всякой смуты одинаково,а вот как будут развиваться события дальше,и что предпримет власть для решения вопроса со смутьянами,это и есть самое важное и интересное.Я думаю бацька научен горьким опытом соседней республики.Не обломает толпу,не прищучит заговорщиков,поедет в Ростов.
И кто же тогда фашизм победил?
что предпримет власть
Власть это не диктатор, власть это народ.
Одни уважаемые господа свергают других уважаемых господ руками простых людей. Ничего нового.
Одни уважаемые господа свергают других уважаемых господ руками простых людей.
Самому то не смешно? Домохозяйка решила захватить власть в стране?
12.08.2020 09:34
- гость -
а вот как будут развиваться события дальше,и что предпримет власть для решения вопроса со смутьянами,это и есть самое важное и интересное
Лукашенко не в первый раз жестко разгоняет. Как и в прошлые разы, побузят и перестанут. Желающих получить сроки - немного.
12.08.2020 09:23
технарь
Историю плохо учили.
Как раз новейшую - очень хорошо.
Говорю же - плохо. Все новое это хорошо забытое старое. С народной мудростью тоже спорить будешь?)
09:44, не приравнивай свои методички к народной мудрости.
12.08.2020 09:45
- гость -
09:44, не приравнивай свои методички к народной мудрости.
Свои? Да вы не только историю плохо знаете)
Мы воочию можем наблюдать то, что в советские времена зубрили в университетах и что в то время терпеть не могли.
Это классовая теория, социальный антагонизм, теория революции Ленина и прочее, что коротко называлось "Исторический и Диалектический Материализм".
И на практике можем осознать теперь, насколько объективны были законы марксизма-ленинизма.
Беда в том, что они чудовищно нарушались в самом СССР, что и привело к его краху.
Страшные времена впереди!
Кровавые!
Лукашенко не в первый раз жестко разгоняет.
И что? А Гитлер пол мира завоевал. Но конец у всех дикторов один.
12.08.2020 09:49
- гость -
Да кто решил то,что Лукашенко диктатор?Кто?
12.08.2020 09:49
- гость -
Но конец у всех дикторов один.
Конец у дикторов? Да вы, батенька, еще и извращенец.
Может быть вас "Правда" смутила своим кровавым марксизмом-ленинизмом?
12.08.2020 09:49
Правда Страшные времена впереди!
Кровавые!
Истинно вам говорю: 4 мая 1925 года Земля налетит на небесную ось!
> 12.08.2020 09:41
> - гость -
> Самому то не смешно?
Что смешного?
> Домохозяйка решила захватить власть в стране?
Не понял фразы.
К крови и революциям приводят массовые нарушения властью объективных законов истории.
Рецепт от этого лишь один - регулярная сменяемость власти на основе реальной многопартийности, полной отчётности власти перед народом, отсутствие неприкасаемых и полная свобода слова и собраний.
Те же презираемые нами поляки меняют власть настолько часто, что сами не помнят, кто ими правит. Но страна процветает, полицейские надорогах не берут взяток, живут лучше нас в разы, никто не разгоняет мирные демонстрации населения, а сами полицейские там регулярно сами устраивают забастовки.
12.08.2020 09:47
- гость -
Когда уже ваша "революция" победит? Заждался.
12.08.2020 10:07
Правда
никто не разгоняет мирные демонстрации населения
Да ты чё?
"В Варшаве полиция в субботу, 16 мая, применив слезоточивый газ, разогнала антиправительственную демонстрацию. Как сообщает полиция, акция была устроена в польской столице, несмотря на введенный на фоне пандемии коронавируса SARS-CoV-2 запрет на массовые собрания."
В США еще круче. Там вообще сейчас стреляют на улицах и целуют ботинки неграм. Демократия, чо.
> 12.08.2020 10:07
> Правда
> Но страна процветает
Взоржал на этом месте!
судя по комментариям, все хотели украинского сценария очередной желтой революции под дудку пиндосов?
не дождетесь, дерьмократы хреновы
12.08.2020 10:06
Евгений,здесь видимо намек на фразу приписываемую Ленину о том,что каждая кухарка должна учиться уметь управлять государством.Конечно он такого не говорил,или говорил несколько иначе,но со временем его высказывания упростили,а потом и вовсе извратили.Да это пока на слуху,а уж неучи и подавно с высокомерием пользуют эту фразочку,не подозревая даже,что в первую очередь унижают себя.)
Было уже такое.
И в 30-е годы прошлого века в Германии.
Думается, что если бы Адик не полез на восток, то и сидел бы он у власти до самой смертушки своей естественной.
Цитата: В Варшаве полиция в субботу, 16 мая, применив слезоточивый газ, разогнала антиправительственную демонстрацию.
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Это лишь означает, что закон действительно нарушался.
Но в любом случае это аукнется власти на ближайших выборах и приведёт к очередной смене власти в Польше. А следом последуют расследования нарушений предыдущим правительством демократии и случаев коррупции.
Что там случается регулярно и приводит к настолько частой и абсолютно мирной смене власти и властвующих партий.
Но страна процветает, нет коррупции, как у нас, и нет неприкасаемых олигархов, вывозящих из страны деньги миллиардами долларов.
все хотели украинского сценария очередной желтой революции под дудку пиндосов?
Не все, а пара идиотов.
12.08.2020 10:24
Правда
нет коррупции, как у нас
Куда бы она делась?
"По данным министерства юстиции Польши, в 2015 году в стране зарегистрировано около 18 тыс. коррупционных преступлений. Приговоры по делам тогда услышали свыше 2,4 тыс. лиц. Однако, в основном это штрафы или условные сроки заключения. Небо в клеточку за коррупцию увидел лишь 41 человек."
Лукашенко молодец. Нельзя позволить проплаченным западом собакам сдать Беларусь Нате, как сдали хохлостан. Там руководят поляки и литовцы, а исполняют хохлы все эти прыганья.
Руки прочь от Беларусии.
12.08.2020 09:32
Правда
Было уже такое.
И в 30-е годы прошлого века в Германии. И в 50-70-е в Латинской Америке.
Кончалось всё смертью фашистских диктаторов и расправой над гестаповцами и другими силовиками, изменившими собственному народу.
Таков фашизм!
У тебя деточка мозги наизнанку. Фашизм там хохлы устраивали когда в деревнях людей в сараях живьем жгли. А разгон протестов в любой стране есть: твоей любимой пиндосии, франции, испании ...
Куда бы она делась?
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Хотя бы на ютьюбе или у Варламова посмотрите, как выглядят польские города, городки и деревни.
12.08.2020 10:47
Правда
так им мзду платят за развал союза, украины и беларуси.
вы лучше посмотрите как выглядит украина, распродавшая львиную долю наследства СССР и профукавшая все.
Цитата: У тебя деточка мозги наизнанку.
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В этом всё проявление той культурно-образовательной деградации, к которой неизбежно приводит авторитаризм бессменных.
Читаю комментарии и удивляюсь... Большинство комментаторов действительно настолько глупы????? Народ, вы о чем? Хотите, чтобы в Белоруссии, как в Украине "проамерикосы", революцию произвели и захват власти? Чтобы началась гражданская война и людей начали убивать??? Чтобы второй государственный язык в Белоруссии стал Украинский, например, вместо русского??? Чтобы на границе между Россией и Белоруссией америкосы разместили свои военные базы?!!! Вы хотите жить, как в Мексике??? Стать колонией для америки? Или, может, как в Украине хотите жить? Снова вернуть девяностые???
Цитата: так им мзду платят за развал союза, украины и беларуси.
вы лучше посмотрите как выглядит украина, распродавшая львиную долю наследства СССР и профукавшая все.
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Польшу, как и всю Восточную Европу, действительно содержит когда-то побеждённая нами Германия. Причём содержит так, что живут они В РАЗЫ лучше нас.
После брексита все наши "новые русские", чиновники и силовики, жившие в Лондоне, бросились массово скупать недвигу в Берлине, вывозя в Германию золото и миллиарды евро в личных бизнесджетах.
Что касается Украины, то там ведутся две спецоперации: "Крымская калифорния" и "Небесный иерусалим".
12.08.2020 10:47
Правда
у Варламова посмотрите, как выглядят польские города, городки и деревни.
Если бы Варламов снял в Европе заброшенные деревни или гетто, ему бы кураторы перестали платить.
За чей счёт вагнеровская шняга откомандирована в Беларусь ?
Если бы Варламов снял в Европе заброшенные деревни или гетто
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Мне приходилось бывать в некоторых европейских "гетто".
Выглядят в разы пригляднее и безопаснее, чем какой-нибудь район типа нахаловки.