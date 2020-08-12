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Силовики покинули Минск после жесткого подавления протестов

, ИА "Амител"
Акции переместились на окраины белорусской столицы
Фото: www.instagram.com/belsat

Фото: www.instagram.com/belsat

ОМОН, внутренние войска и другие силовые структуры Белоруссии покинули улицы Минска, сообщает Lenta.ru.

Силовики вошли в город 11 августа. Перед ними стояла задача взять под контроль центр города, чтобы не допустить массовых протестов. Сейчас улицы белорусской столицы разблокированы, восстановлено движение транспорта по основным магистралям.

Из-за перекрытого центра Минска протесты переместились на окраины. Столкновения проходили почти во всех спальных районах города, куда перебросили усиленные наряды милиции.

По словам очевидцев, бойцы действовали с запредельной жестокостью: выламывали входные двери в подъездах, избивали горожан и нападали на журналистов. Кроме того, свидетели рассказали, что силовики стреляли по окнам жилых домов, а помимо бойцов ОМОН, в подавлении беспорядков участвовали и сотрудники ГАИ.

Напомним, что после окончания выборов в Белоруссии начались масштабные акции протеста. Причиной стала публикация данных экзитполов, по которым действующий глава страны Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. Позднее ЦИК подтвердил результаты.

Как ранее сообщил amic.ru, утром 11 августа кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская покинула Белоруссию и сейчас находится в Литве. Позднее она призвала всех митингующих разойтись по домам.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

12.08.2020 09:00
гость

Почему про избиение подростка в Камне не пишите? Там к дому пришли эти же подростки и угрожали всю ночь!!!

12.08.2020 09:01
- гость -

Бойцы действовали с запредельной жестокостью

Ну это нормально. Скоро их народ порвёт как и фашистов. Кто-то может и до суда доживет.

12.08.2020 09:03
- гость -

Воевать с невооружёнными гражданами конечно же легко. Надеюсь все белорусы дружно перестанут работать и уйдут в забастовку. Посмотрим сколько эти бандиты протянут без народного финансирования.

12.08.2020 09:04
- гость -

"выламывали входные двери в подъезды"

Запредельная жестокость - выломать дверь в подьезде.
Просто вспомните разгоны в Каталонии и во Франции.

12.08.2020 09:06
технарь

Гасить протестунов надо именно так, а самое главное садить лет на десять всех, кто призывает выходить на улицу.

12.08.2020 09:11
- гость -

12.08.2020 09:06
технарь

Историю плохо учили.

12.08.2020 09:17
- гость -

Митингующие забегали в подъезды,сцались от страха.Но ОМОН настигал их и там.

12.08.2020 09:23
технарь

Историю плохо учили.


Как раз новейшую - очень хорошо.

12.08.2020 09:24
- гость -

Это только начало. Вспоминаем события в Украине.

12.08.2020 09:28
- гость -

12.08.2020 09:24
- гость -

На кой нам вспоминать бесхребетного Яныка?

12.08.2020 09:29
- гость -

Силовики вошли в город 11 августа. Перед ними стояла задача взять под контроль центр города, чтобы не допустить массовых протестов.
Зачем подменять понятия?Не массовых протестов,а массовых беспорядков.Это большая разница!

12.08.2020 09:32
Правда

Было уже такое.
И в 30-е годы прошлого века в Германии. И в 50-70-е в Латинской Америке.
Кончалось всё смертью фашистских диктаторов и расправой над гестаповцами и другими силовиками, изменившими собственному народу.
Таков фашизм!

12.08.2020 09:33
- гость -

всё правильно сделали! Упор пендосов был на начало майдана. Белоруссия должна была стать второй 404-й страной. Только жёсткое подавление спасёт от всяких пендосовских переворотов.

12.08.2020 09:34
- гость -

12.08.2020 09:24
- гость -
Ну начало у всякой смуты одинаково,а вот как будут развиваться события дальше,и что предпримет власть для решения вопроса со смутьянами,это и есть самое важное и интересное.Я думаю бацька научен горьким опытом соседней республики.Не обломает толпу,не прищучит заговорщиков,поедет в Ростов.

12.08.2020 09:37
- гость -

И кто же тогда фашизм победил?

12.08.2020 09:38
- гость -

что предпримет власть

Власть это не диктатор, власть это народ.

12.08.2020 09:39
Евгений

Одни уважаемые господа свергают других уважаемых господ руками простых людей. Ничего нового.

12.08.2020 09:41
- гость -

Одни уважаемые господа свергают других уважаемых господ руками простых людей.

Самому то не смешно? Домохозяйка решила захватить власть в стране?

12.08.2020 09:42
- гость -

12.08.2020 09:34
- гость -
а вот как будут развиваться события дальше,и что предпримет власть для решения вопроса со смутьянами,это и есть самое важное и интересное

Лукашенко не в первый раз жестко разгоняет. Как и в прошлые разы, побузят и перестанут. Желающих получить сроки - немного.

12.08.2020 09:44
- гость -

12.08.2020 09:23
технарь
Историю плохо учили.


Как раз новейшую - очень хорошо.

Говорю же - плохо. Все новое это хорошо забытое старое. С народной мудростью тоже спорить будешь?)

12.08.2020 09:45
- гость -

09:44, не приравнивай свои методички к народной мудрости.

12.08.2020 09:47
- гость -

12.08.2020 09:45
- гость -
09:44, не приравнивай свои методички к народной мудрости.

Свои? Да вы не только историю плохо знаете)

12.08.2020 09:49
Правда

Мы воочию можем наблюдать то, что в советские времена зубрили в университетах и что в то время терпеть не могли.
Это классовая теория, социальный антагонизм, теория революции Ленина и прочее, что коротко называлось "Исторический и Диалектический Материализм".
И на практике можем осознать теперь, насколько объективны были законы марксизма-ленинизма.
Беда в том, что они чудовищно нарушались в самом СССР, что и привело к его краху.
Страшные времена впереди!
Кровавые!

12.08.2020 09:49
- гость -

Лукашенко не в первый раз жестко разгоняет.

И что? А Гитлер пол мира завоевал. Но конец у всех дикторов один.

12.08.2020 09:55
- гость -

12.08.2020 09:49
- гость -
Да кто решил то,что Лукашенко диктатор?Кто?

12.08.2020 09:55
- гость -


12.08.2020 09:49
- гость -
Но конец у всех дикторов один.

Конец у дикторов? Да вы, батенька, еще и извращенец.
Может быть вас "Правда" смутила своим кровавым марксизмом-ленинизмом?

12.08.2020 09:58
- гость -

12.08.2020 09:49
Правда Страшные времена впереди!
Кровавые!
Истинно вам говорю: 4 мая 1925 года Земля налетит на небесную ось!

12.08.2020 10:06
Евгений

> 12.08.2020 09:41
> - гость -
> Самому то не смешно?

Что смешного?

> Домохозяйка решила захватить власть в стране?

Не понял фразы.

12.08.2020 10:07
Правда

К крови и революциям приводят массовые нарушения властью объективных законов истории.
Рецепт от этого лишь один - регулярная сменяемость власти на основе реальной многопартийности, полной отчётности власти перед народом, отсутствие неприкасаемых и полная свобода слова и собраний.
Те же презираемые нами поляки меняют власть настолько часто, что сами не помнят, кто ими правит. Но страна процветает, полицейские надорогах не берут взяток, живут лучше нас в разы, никто не разгоняет мирные демонстрации населения, а сами полицейские там регулярно сами устраивают забастовки.

12.08.2020 10:10
Гость

12.08.2020 09:47
- гость -
Когда уже ваша "революция" победит? Заждался.

12.08.2020 10:13
- гость -

12.08.2020 10:07
Правда
никто не разгоняет мирные демонстрации населения

Да ты чё?
"В Варшаве полиция в субботу, 16 мая, применив слезоточивый газ, разогнала антиправительственную демонстрацию. Как сообщает полиция, акция была устроена в польской столице, несмотря на введенный на фоне пандемии коронавируса SARS-CoV-2 запрет на массовые собрания."

В США еще круче. Там вообще сейчас стреляют на улицах и целуют ботинки неграм. Демократия, чо.

12.08.2020 10:16
Евгений

> 12.08.2020 10:07
> Правда
> Но страна процветает

Взоржал на этом месте!

12.08.2020 10:21
- гость -

судя по комментариям, все хотели украинского сценария очередной желтой революции под дудку пиндосов?
не дождетесь, дерьмократы хреновы

12.08.2020 10:23
- гость -

12.08.2020 10:06
Евгений,здесь видимо намек на фразу приписываемую Ленину о том,что каждая кухарка должна учиться уметь управлять государством.Конечно он такого не говорил,или говорил несколько иначе,но со временем его высказывания упростили,а потом и вовсе извратили.Да это пока на слуху,а уж неучи и подавно с высокомерием пользуют эту фразочку,не подозревая даже,что в первую очередь унижают себя.)

12.08.2020 10:24
- гость -

Было уже такое.
И в 30-е годы прошлого века в Германии.


Думается, что если бы Адик не полез на восток, то и сидел бы он у власти до самой смертушки своей естественной.

12.08.2020 10:24
Правда

Цитата: В Варшаве полиция в субботу, 16 мая, применив слезоточивый газ, разогнала антиправительственную демонстрацию.
------
Это лишь означает, что закон действительно нарушался.
Но в любом случае это аукнется власти на ближайших выборах и приведёт к очередной смене власти в Польше. А следом последуют расследования нарушений предыдущим правительством демократии и случаев коррупции.
Что там случается регулярно и приводит к настолько частой и абсолютно мирной смене власти и властвующих партий.
Но страна процветает, нет коррупции, как у нас, и нет неприкасаемых олигархов, вывозящих из страны деньги миллиардами долларов.

12.08.2020 10:26
- гость -

все хотели украинского сценария очередной желтой революции под дудку пиндосов?

Не все, а пара идиотов.

12.08.2020 10:41
- гость -

12.08.2020 10:24
Правда
нет коррупции, как у нас

Куда бы она делась?
"По данным министерства юстиции Польши, в 2015 году в стране зарегистрировано около 18 тыс. коррупционных преступлений. Приговоры по делам тогда услышали свыше 2,4 тыс. лиц. Однако, в основном это штрафы или условные сроки заключения. Небо в клеточку за коррупцию увидел лишь 41 человек."

12.08.2020 10:41
- гость -

Лукашенко молодец. Нельзя позволить проплаченным западом собакам сдать Беларусь Нате, как сдали хохлостан. Там руководят поляки и литовцы, а исполняют хохлы все эти прыганья.
Руки прочь от Беларусии.

12.08.2020 10:43
- гость -

12.08.2020 09:32
Правда
Было уже такое.
И в 30-е годы прошлого века в Германии. И в 50-70-е в Латинской Америке.
Кончалось всё смертью фашистских диктаторов и расправой над гестаповцами и другими силовиками, изменившими собственному народу.
Таков фашизм!

У тебя деточка мозги наизнанку. Фашизм там хохлы устраивали когда в деревнях людей в сараях живьем жгли. А разгон протестов в любой стране есть: твоей любимой пиндосии, франции, испании ...

12.08.2020 10:47
Правда

Куда бы она делась?
-------
Хотя бы на ютьюбе или у Варламова посмотрите, как выглядят польские города, городки и деревни.

12.08.2020 10:50
- гость -

12.08.2020 10:47
Правда

так им мзду платят за развал союза, украины и беларуси.
вы лучше посмотрите как выглядит украина, распродавшая львиную долю наследства СССР и профукавшая все.

12.08.2020 10:51
Правда

Цитата: У тебя деточка мозги наизнанку.
--------
В этом всё проявление той культурно-образовательной деградации, к которой неизбежно приводит авторитаризм бессменных.

12.08.2020 10:52
АННА

Читаю комментарии и удивляюсь... Большинство комментаторов действительно настолько глупы????? Народ, вы о чем? Хотите, чтобы в Белоруссии, как в Украине "проамерикосы", революцию произвели и захват власти? Чтобы началась гражданская война и людей начали убивать??? Чтобы второй государственный язык в Белоруссии стал Украинский, например, вместо русского??? Чтобы на границе между Россией и Белоруссией америкосы разместили свои военные базы?!!! Вы хотите жить, как в Мексике??? Стать колонией для америки? Или, может, как в Украине хотите жить? Снова вернуть девяностые???

12.08.2020 10:58
Правда

Цитата: так им мзду платят за развал союза, украины и беларуси.
вы лучше посмотрите как выглядит украина, распродавшая львиную долю наследства СССР и профукавшая все.
-------
Польшу, как и всю Восточную Европу, действительно содержит когда-то побеждённая нами Германия. Причём содержит так, что живут они В РАЗЫ лучше нас.
После брексита все наши "новые русские", чиновники и силовики, жившие в Лондоне, бросились массово скупать недвигу в Берлине, вывозя в Германию золото и миллиарды евро в личных бизнесджетах.
Что касается Украины, то там ведутся две спецоперации: "Крымская калифорния" и "Небесный иерусалим".

12.08.2020 10:59
- гость -

12.08.2020 10:47
Правда
у Варламова посмотрите, как выглядят польские города, городки и деревни.

Если бы Варламов снял в Европе заброшенные деревни или гетто, ему бы кураторы перестали платить.

12.08.2020 11:12
- гость -

За чей счёт вагнеровская шняга откомандирована в Беларусь ?

12.08.2020 11:12
Правда

Если бы Варламов снял в Европе заброшенные деревни или гетто
--------
Мне приходилось бывать в некоторых европейских "гетто".
Выглядят в разы пригляднее и безопаснее, чем какой-нибудь район типа нахаловки.

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