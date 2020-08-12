"Халатное" отношение. Мошенники похитили у барнаульского бизнесмена 90 тысяч рублей

Директор одной из барнаульских фирм, которая занимается продажей медицинского оборудования, обратился в полицию с заявлением о мошенничестве.
Мужчина получил заказ на поставку медицинских халатов и нашел в Сети подходящее объявление. Он сделал заказ и получил счет на оплату. С банковского счета компании предприниматель оплатил товар, который, по заявлению продавца, должен был прибыть в течение 10 дней. Однако медицинская атрибутика так и не доехала до Барнаула, а продавец перестал выходить на связь.
"Несмотря на то, что потерпевший знал о подобного рода мошенничествах через профилактические памятки от участковых, мужчина все равно попал на уловку аферистов. Полиция призывает граждан быть бдительными, не принимать скоропалительных решений, особенно если вопросы касаются финансов", – пишет пресс-служба регионального МВД.
Комментарии
Товар. Деньги. Это Раша.
12.08.2020 09:36
- гость -
Такие мошенники чаще всего зарубежные.
12.08.2020 09:42
- гость -
По-вашему, это сайт для первоклашек, что здесь можно постоянно писать с ошибками?
ошибки читать
Не читать, а искать. Так сами находятся. Издержки профессии...
Мошенники без разницы. Каждый день обман
Вот понятно кому делать нечего, искать ошибки.
на фоне жуткой нехватки масок,респираторов,рециркуляторов в инете развелось множество мошенников,которые пишут про наличие на складе.Самое печальное,что никто уже никому ничего не вернет.
12.08.2020 09:52
Мадам
Слишком надменно, "культура" просвечивает через образованность
Ой, что это... Просто хотела сказать: мне не всё равно, что и как пишет Амител. У меня с этим сайтом очень много связано - и по работе, и по общению... Здесь был классный форум, один из первых в городе, где получали навыки виртуального общения. Тогда это было в новинку. И я утро начинаю именно с посещения Амика. Как-то так, уж извините...
12.08.2020 10:47
Мадам
Ага, тогда я не ошибся изначально
12.08.2020 10:47
Мадам
Давайте буханем по случаю кончины форума?
12.08.2020 10:53
- гость -
Мы киселя, а Мадам водки нальем.
12.08.2020 10:57
Eugene
Я с тобой пить не буду.
12.08.2020 10:58
- гость -
Тогда только с Мадам