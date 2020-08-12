11 августа Барнаульский зоопарк отпраздновал свое 10-летие. Видео с праздника опубликовали на странице зверинца Instagram.
В основном мероприятии принял участие сценический ансамбль и различные исполнители, а всех обитателей зоопарка накормили праздничным обедом. Кроме того, на "аллее славы" зажглась новая звезда в честь компании Time Leads, которая пожертвовала деньги на кормление животных во время эпидемии.
Директор зоопарка Сергей Писарев поблагодарил всех посетивших мероприятие за активную поддержку и отметил, что поздравления поступили и от других российских зверинцев.
В среду, 12 августа, для всех, кто празднует свой день рождения, Барнаульский зоопарк предложил дополнительный подарок – бесплатное посещение зверинца.
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