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Макс Корж призвал протестующих прекратить столкновения с силовиками в Белоруссии

, ИА "Амител"
Фанаты ответили на призыв негативно
Фото: zastavki.com

Фото: zastavki.com

Белорусский артист Макс Корж на своей странице в Instagram написал о сложившейся ситуации в стране. Он отметил, что белорусы "наделали шума" на весь мир, но дальше их ждет только кровопролитие. 

Исполнитель добавил, что прямые стычки не помогут решить проблему, а только обострят конфликт между сторонами.  

"Силовики таким способом на сторону людей не переходят. Сейчас в их глазах вы как раз те, против которых их натаскивали годами. К ним не обращаюсь, потому что это бесполезно. Бороться необходимо. Нужно идти до конца. Требуйте от своих лидеров других решений. Берегите себя, не лезьте напрямую. Не забывайте, чьи вы правнуки. Передавайте всем", – написал он.

В комментариях под постом многие сочли, что Корж "продался" властям.

Напомним, что протесты в Белоруссии начались после оглашения предварительных результатов президентских выборов и продолжаются по сей день. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

12.08.2020 12:05
- гость -

А Коржику все равно при какой власти под хвост давать.

12.08.2020 12:29
-гость-

это как тимати, который спел песню про хорошевшую москву и получил миллион дислайков

12.08.2020 12:42
гость

Силовики таким способом на сторону людеи&#774; не переходят

Он имеет в виду, что таким способом протестующие отрезают силовикам пути к отступлению, теперь они уже будут драться не за Лукашенко, а за свою жизнь

12.08.2020 12:48
- гость -

корж засох

12.08.2020 13:29
- гость -

Сколько можно уже, страна называется БЕЛОРУСЬ, неужели так трудно запомнить? Они реально обижаются, пересекались, сказали про них, что с белорусии, говорят мы с белоруси. Мы же с России, а не с РСФСР. Если забить в яндекс, он выдаст, что страна белорусь, а белоруссией ее называют только россияне и украинцы, и что это такой изощренный троллинг. Вы же не такие?

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