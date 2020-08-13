Стильно, удобно и дешево. Где в Барнауле подобрать очки, которые не захочется снимать

Мечтаете об удобных и стильных очках, но пугают ценники в магазинах? Специально для вас в преддверии 1 сентября центр оптической коррекции "Евростиль" предлагает скидку 20% на любую оправу. Здесь вы сможете подобрать идеальные очки, в которых будет настолько комфортно, что не захочется их снимать.
Правильно подобранная посадка оправы – это залог успеха любых очков. Ведь какой бы красивой ни была форма, какие бы хорошие линзы ни стояли – если в оправе неудобно, то такие очки носить никто не будет. А когда все подобрано правильно, люди даже забывают, что в очках. Специально обученные консультанты салонов оптики "Евростиль" подберут для вас вариант, который станет идеальным дополнением образа, подчеркнет форму лица и заставит забыть о дискомфорте.
В салонах оптики "Евростиль" представлен широкий ассортимент очковых оправ: от бюджетных вариантов до известных брендов, таких как Prada, Dolce & Gabbana и другие. И цены начинаются от 400 рублей.
Помимо удобной и модной оправы консультанты помогут выбрать аксессуары к очкам, а профессиональные офтальмологи проверят зрение, подберут контактные линзы и средства по уходу за ними.
Специалисты салонов оптики "Евростиль" в Барнауле готовы сделать очки любой сложности. Забрать готовое изделие из мастерской вы сможете буквально через 10 минут после оформления заказа.
Чтобы получить скидку 20%, на кассе нужно сказать кодовое слово "Школа". Акция распространяется на весь ассортимент очковых оправ и не зависит от суммы покупки.
Заинтересовались? Тогда поспешите. Предложение действует до конца августа 2020 года.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста
Центр оптической коррекции "Евростиль"
город Барнаул:
– улица Антона Петрова, 221д/1,
– проспект Строителей, 9,
– проспект Красноармейский, 58 (ТЦ "Первомайский")
Комментарии
Надо себя не уважать, чтобы покупать очки в Евростиле... уж лучше у тёток-лотошниц на улице, по 100 рублей пара, чем то же самое, только в десятки раз дороже...
сразу виндо что митенька не очкарик...