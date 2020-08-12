Заступился за друга. В Алтайском крае пассажир автомобиля напал на инспектора ГИБДД

В Михайловском районе Алтайского края пьяный водитель попытался скрыться от сотрудников ДПС. Когда его догнали, на инспектора напал пассажир авто. Подробности сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
По данным следствия, в июне 2020 года на одной из районных дорог сотрудники ГИБДД решили проверить автомобиль местного жителя, однако водитель проигнорировал требование. После непродолжительной погони правоохранители все же остановили машину и выяснили, что владелец авто пьян.
Пока сотрудники ДПС составляли административный протокол, из машины вышел 46-летний пассажир, который подошел к одному из инспекторов и, выражая недовольство происходящим, несколько раз ударил стража порядка кулаком.
В ходе предварительного следствия мужчина полностью признал свою вину и не стал возражать против прекращения дела с назначением судебного штрафа.
Комментарии
Алкашами заниматься надо, а не продвигать реализацию детских кресло.
Вроде у сотрудников стволы есть.
Вроде у сотрудников стволы есть и соседи с родственниками в деревне.