Активисты проверили, насколько безопасны дороги в школу в Барнауле

Активисты ОНФ провели рейд по проблемным местам, на которые жаловались родители в рамках акции "Дорога в школу", и выяснили, что некоторые маршруты стали еще опаснее. Кадры общественники выложили в Facebook регионального отделения.
Особое внимание привлекла территория возле школы № 55 на улице Чкалова. Прямиком за забором у бокового входа стоит бункер для сбора бытовых отходов. Родители школьников попросили перенести площадку во дворы, а администрация пообещала заняться этим весной вместе с управляющей компанией.
Однако в ходе рейда активисты увидели не только бункер, который оставили на прежнем месте, но и огромную стихийную свалку.
Сопредседатель регионального штаба ОНФ Евгения Гущина напомнила властям, что до начала учебного года еще есть время, чтобы навести порядок.
Комментарии
А гаражи по дороге в школу 121 не считается опасным местом? Я только из за этих закаулков гаражных буду ходить провожая и встречая ребенка
на дорогах п. Солнечная поляна дети идут в школу по проезжей части, тротуаров нет. Администрация плевать хотела на проблему, на все один ответ: денег нет!