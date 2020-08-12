"Динамо-Барнаул" сыграет без зрителей

Матч 1/128 Кубка России по футболу между ФК "Новосибирск" и "Динамо-Барнаул" в сибирской столице пройдет без зрителей. Это связано пандемией коронавируса.
Поединок состоится 19 августа в 19:00. Победитель в следующем раунде сыграет с лучшей командой пары ФК "Чита" – "Зенит" (Иркутск). Хозяин поля определится жеребьевкой.
Напомним, "Динамо" с этого сезона выступает в четвертой группе (бывшая "Урал-Приволжье") первенства ПФЛ. 9 августа барнаульцы должны были стартовать с матча Новотроицке против местной "Носты", однако в составе хозяев нашли зараженных коронавирусом игроков и матч отменили.
Таким образом, "Динамо" дебютирует в новом для себя соревновании в среду, 12 августа, на выезде против "Оренбурга-2". Матч начнется в 15:00 по барнаульскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.
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