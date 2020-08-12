Сразу в нескольких районах Барнаула прошел мощный град

Фото: Юрий для amic.ru
Сразу в нескольких районах Барнаула прошел крупный град. Льдом засыпало поселки Новосиликатный, Лесной, Октябрьский и Власиху.
Как рассказал amic.ru один из жителей Октябрьского района, размер некоторых кусков льда достигал 2,5 сантиметра. Осадки буквально изрешетили листья растений, а в некоторых местах полностью засыпали огороды. Не устояли даже яблоки, которые полопались от мощных ударов.
Напомним, что сегодня региональный Гидрометцентр прогнозировал кратковременные дожди, но для многих барнаульцев такой град стал полной неожиданностью. При этом стихия обошла стороной центр краевой столицы.
Комментарии
Ужас.
это мелочь