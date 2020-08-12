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Движение по новой полосе откроют на шоссе Ленточный бор

, ИА "Амител"
Полностью закончить объект планируют в октябре
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Дорожники планируют к октябрю (если позволит погода) закончить работы на шоссе Ленточный бор. Расширение дороги длится уже месяц, пишут "Вести".

За время работы специалисты почти полностью обновили половину проезжей части и расширили ее до двух полос. Работают дорожники с опережением графика. 

12 августа нанесут временную разметку, чтобы запустить движение по новой схеме и новой полосе в сторону Южного тракта. Внимание водителей обращают на то, что по-прежнему будет только одностороннее движение, на выезд из города.

Ранее amic.ru писал, что перекрыли проезд по шоссе Ленточный бор 13 июля, но точная дата открытия пока неизвестна. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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