Безопасность в один клик. Как защитить личные данные без логина и пароля

Больше не нужно запоминать логин и пароль к каждому сайту. Авторизоваться можно за несколько секунд с помощью уведомлений на телефоне. Достаточно ввести на сайте номер телефона и подтвердить вход через свой смартфон. Так работает простой и удобный способ идентификации от "МегаФона" – "Мобильный ID".
"С развитием рынка онлайн-коммерции увеличивается спрос на удобные сервисы цифровой идентификации. Количество сайтов, которыми мы пользуемся, постоянно растет, везде нужно зарегистрироваться, указать свои данные, запомнить пароль. Внедряя услугу "Мобильный ID", компании могут повысить конверсию продаж за счет удобного функционала. Клиенты оценят возможность использовать один идентификатор на различных ресурсах, при этом сохраняя уверенность в безопасности данных", – отметил коммерческий директор "МегаФона" Влад Вольфсон.
Весь процесс происходит в один клик по функции "Заполнить с "Мобильным ID". Это не только экономит время, но и помогает избежать ошибок при внесении информации.
Сервис "Мобильный ID" работает только с теми сайтами и приложениями, которые зарегистрированы на специальной платформе "МегаФона". Это исключает мошеннические операции. Данные пользователя также под надежной защитой: команда для уведомления отправляется в зашифрованном формате, распознать которую можно только через SIM-карту.
При необходимости доступа к "чувствительным" данным – например, адресу клиента для курьерской доставки – у пользователя одновременно с уведомлением запросят четырехзначный PIN-код. Это защитит информацию даже при утере телефона.
Для абонентов услуга бесплатна. Она работает на смартфонах, планшетах и обычных кнопочных телефонах, не требуя при этом подключения к интернету. "Мобильный ID" уже используют в сервисах "МегаФона", например, в "МегаФон ТВ", а также для подключения к сети Wi-Fi в офисе компании.
Сервис предназначен для коммерческих онлайн-площадок: интернет-магазинов, банков, образовательных ресурсов, туроператоров. "Мобильный ID" будет полезен любому сайту, где для оказания услуги нужно узнать клиента и информацию о нем.
МегаФон – оператор цифровых возможностей, предлагающий решения на базе облачных технологий, IoT, Big Data. Четырехкратный обладатель награды за "Самую быструю сеть мобильной связи в России" от компании Ookla.
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