Федун решил не снимать "Спартак" с Чемпионата России по футболу

Футбольный клуб "Спартак-Москва" продолжит участвовать в сезоне 2020/21 Чемпионата России по футболу, но будет реагировать на факты необъективного судейства, пишет РИА "Новости".
"Основная команда "Спартака" продолжает участие в турнирах сезона 2020/21. Однако в случае продолжения судейской травли мы готовы покинуть футбольное поле. "Спартак" – за честный футбол", – говорится в заявлении председателя совета директоров клуба Леонида Федуна.
Ранее Федун заявлял, что клуб досрочно закончит сезон из-за ситуации в матче против ФК "Сочи". Команды сыграли вничью (2:2), а оба гола "Сочи" забил с довольно спорных пенальти.
Комментарии
Господи! Никто и не думал сниматься. У хозяев свои тёрки а плебс верит.
Пока питерские правят в России, зенит будет чемпион, а Спартак в попе! Увы, диалектика...
При СССР красиво звучало :Всесоюзное спортивное общество "Спартак" и его футбольная, волейбольная и по другим видам спорта команды "Спартак". А сейчас какое-то извращение : владелец команды "Спартак".