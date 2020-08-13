Фото: humus.livejournal.com
"Альбом русских красавиц" был дополнительным иллюстративным материалом к газете "Русский листок", что выходила в Москве с 1890 по 1907 год.
Издание было выпущено вместе с одним из номеров 1904 года и содержало фотографии самых красивых представительниц всех культур, проживавших в то время на территории Российской империи.
Комментарии
Сегодня мечтают о богатых.
гыыы
хохлопитеки брызгайте слюнями в негодовании! даже в РИ вы были не украинцами а малороссиянами.
бгггг
К чему это?