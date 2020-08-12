Число многодетных семей растет в Алтайском крае

Росстат предоставил статистику по смертности и рождаемости в Алтайском крае. В ведомстве отметили, что в регионе возросло число многодетных семей.
В 2020 году их число увеличилось на 1296. По состоянию на 1 августа в крае проживает 30 134 многодетных семьи, а в 2019 году их было 28 838, пишет официальный сайт региона.
Отмечается, что естественная убыль населения в период с января по июнь 2020 года составила 6020 человек, что на 151 человека меньше по сравнению с 2019 годом. В первом полугодии родилось 9673 ребенка (за аналогичный период 2019 – 10 642), а умерло 15 693 человека (за тот же период в 2019 году – 16 813).
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