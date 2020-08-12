Жительница Бийска предстанет перед судом за убийство собственного сына

59-летняя жительница Бийска предстанет перед судом по обвинению в убийстве. Об этом сообщает Следственный комитет по Алтайскому краю.
По данным следствия, в апреле 2020 года между женщиной и ее 40-летним сыном произошел конфликт. Мужчина требовал от матери деньги на покупку алкоголя. Женщина разозлилась, взяла нож и ударила потерпевшего в область сердца. От полученных травм он скончался на месте происшествия.
В ходе предварительного следствия бийчанка сначала признала вину, а затем стала отказываться от своих показаний и утверждать, что сын сам нанес себе смертельное ранение. Однако собранные доказательства опровергли слова женщины.
Комментарии
Жаль женщину.
Наверняка жила тяжело с таким уродом под боком.
От мрази мир очистила и за это пострадает.