Грозы и порывистый ветер. О погоде в Алтайском крае 13 августа

В Алтайском крае продолжает действовать штормовое предупреждение из-за повышенной пожароопасности. Об этом сообщает региональный ЦГМС.
По краю 13 августа температура воздуха составит +22...+27 градусов. По прогнозам синоптиков, ожидаются небольшие, местами кратковременные, дожди, грозы.
Ветер юго-западный, 6-11 метров в секунду, местами порывы 18 метров в секунду.
В Барнауле днем воздух прогреется до +23...+25 градусов. Большая часть дня пройдет без осадков, но к вечеру возможен кратковременный дождь, гроза.
Ветер юго-западный, 6-11 метров в секунду. Порывов ветра, как в некоторых районах края, не ожидается.
Комментарии
Порывов ветра, как в некоторых районах края, не ожидается.
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