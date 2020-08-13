В ГИБДД рассказали подробности столкновения "Газели" с частным домом в Барнауле

В Госавтоинспекции рассказали подробности инцидента на улице Фомина в Барнауле. "Газель" врезалась в стену частного дома.
По информации правоохранителей, мужчина, который находился за рулем транспортного средства, не справился с управлением и врезался в жилой дом. По предварительным данным, пострадал сам предполагаемый виновник ДТП.
Отмечается, что у мужчины были замечены признаки алкогольного опьянения. Полиция организовала проверку.
Напомним, что инцидент произошел вечером 12 августа. О происшествии рассказали очевидцы в социальных сетях.
Комментарии
Как всегда. Пьян.