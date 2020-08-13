Владимир Спиваков отказался от ордена, который ему вручил Лукашенко

Скрипач и дирижер Владимир Спиваков отказался от государственной награды в знак солидарности с белорусским народом. Об этом пишет Mash.
"Сердце мое бьется в унисон с народом Республики Беларусь. Поэтому в сложившейся ситуации я вынужден отказаться от ордена", – сказал Спиваков.
По информации издания, речь идет об ордене Франциска Скорины, который Спивакову в 2014 году вручил Александр Лукашенко. О своем решении дирижер написал в открытом письме на имя президента Белоруссии.
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И чо?!!!