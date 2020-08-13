58-летняя жена Александра Малинина показала шикарную фигуру в бикини

Александр Малинин сфотографировал свою супругу Эмму во время отдыха в Италии. Снимок женщина опубликовала на своей странице в Instagram.
"Глазами любимого", – подписала фотографию Эмма.
Подписчики женщины всегда восхищаются ее стилем и отличной физической формой, этот снимок не стал исключением.
"Вот это фигура! Красота, потрясающе", "Эмма, тело богини", "Фигура классная", "Какая красивая фигура", – пишут пользователи под публикацией.
Ранее amic.ru сообщал о том, что обладательница самых красивых в мире ягодиц показала, как проходят ее тренировки на карантине. Модель никогда не заканчивает работу над своим телом.
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