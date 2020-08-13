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У России вновь появился чистый государственный долг

, ИА "Амител"
Без задолженности страна жила целый год
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

За время пандемии чистый государственный долг России вырос и на 1 июля достиг 1,55 триллиона рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Минфина.

Долг федерального правительства на начало июля составил 14,77 триллиона рублей, а ликвидные резервы – 13,22 триллиона рублей. Причиной разрыва стали вызванный пандемией COVID-19 кризис, падение цен на нефть и разбалансировка федерального бюджета.

Как отмечает РБК, подобное явление не угрожает стабильности бюджета, однако является символическим последствием кризиса. При этом положительная разница между активами и долгом наблюдается уже с лета 2019 года.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

13.08.2020 09:14
Eugene

Сейчас национализируют убытки "сказочных друганов" и долг еще вырастет

13.08.2020 09:38
CALIBR

" У нас здоровая, сильная экономика, научный потенциал, необходимая материальная и высокопрофессиональная база в сфере здравоохранения", - говорится в послании президента 19 апреля 2020 года.

13.08.2020 09:47
krash

афигеть в каких масштабах всетаки тырят все...когда ж оин нажрутся.

Вот КАК....скажите КАК в реалиях, если верить царю, страна , которая продает всемум иру нефть, газ, лес и другие ресурсы может еще и должна быть на бабки? ну в голове не укладывается насколько эти черти просто разворовывают все.

Фашисты и то были гуманнее.

13.08.2020 09:49
- гость -

13.08.2020 09:38
CALIBR

Про долг гегемона больше 20 триллионов зеленых лучше напиши.
Или про государственные долги "развитых" стран Евросоюза.

13.08.2020 09:55
гость

роттенбергам бы помочь

13.08.2020 10:00
- гость -

CALIBR, что тебе не нравится в российском здравоохранении?

"Первые партии отечественной вакцины против коронавируса будут выпущены в течение двух недель. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на брифинге, посвященном первой зарегистрированной вакцине от новой коронавирусной инфекции COVID-19.
«Видя, насколько агрессивно течет заболевание, на сегодняшний день только в стационарах находятся 92 тыс. человек и в палатах реанимации в тяжелом состоянии 2900 человек, мы считаем, что те данные, которые у нас есть, достаточны для того, чтобы внедрять новую методику профилактики заболевания», — сказал министр.
Мурашко отметил, что производство отечественной вакцины от коронавируса будет ориентировано в первую очередь на внутренний рынок. Однако министр отметил наличие у вакцины и «экспортного потенциала», подтвердив, что впоследствии препарат будет предлагаться и потребителям из других стран."

13.08.2020 10:36
Дмитрий

Население России от всего земного шара 2%, а полезных ископаемых добываем 40%. Где маржа?

13.08.2020 10:39
- гость -

10:36
Дмитрий
Та маржа - не для вас маржа, а для кого нужно маржа.

13.08.2020 10:53
- гость -

13.08.2020 10:36
Дмитрий
а полезных ископаемых добываем 40%

Беги опять учиться в школу. 40% это не добыча, а запасы полезных ископаемых.
Одного разведанного каменного угля в России хватит на 600 лет добычи.

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