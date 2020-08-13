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Семейная пара из Барнаула обвиняет врачей в том, что их дочь родилась глухой

, ИА "Амител"
Отец девочки утверждает, что в нужный момент врач не поставила необходимый укол
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Барнаульская семья обвиняет врача одной из частных клиник в том, что их дочь осталась глухой. Подробности сообщат Mash.

Семейная пара решила обратиться за сопровождением беременности в коммерческое медучреждение, и в первый раз все прошло успешно. Однако повторное обращение к врачу стало причиной больших проблем, утверждают супруги.

По словам отца девочки, врач знала о том, что у родителей разные резус-факторы крови и на 28-й неделе беременности должна была поставить укол, который, якобы, защитит плод от врожденных болезней. Но специалист клиники этого не сделала, и девочка родилась глухой.

Родители обратились за помощью к юристам, но, как говорит глава семьи, врача до сих пор никак не наказали, а руководство клиники заявляет, что специалист продолжит работать, несмотря на свою ошибку.

Amic.ru обратился за комментарием в клинику.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

13.08.2020 09:49
- гость -

у родителей разные резус-факторы крови и на 28-й неделе беременности должна была поставить укол, который защитит плод от врожденных болезней.

резус-конфликт у матери и плода одним уколом не вылечишь.

13.08.2020 09:56
- гость -

Интересно, что же это за спасительный укол? Полное невежество...

13.08.2020 10:07
- гость -

У нас с мужем разные. Родила двоих детей. В обоих случаях никакого укола не ставили. Контроль антител был на протяжении всей беременности.

13.08.2020 10:22
- гость -

А то, что это ошибка это просто родители так думают или это доказанный следствием и врачебной комиссией факт? По статье ничего не понятно

13.08.2020 11:11
Гость

Уважаемая редакция! Прежде чем публиковать такую информацию, консультируйтесь со специалистами! Вы выглядите, мягко говоря, смешно. Некомпетентность, конечно, норма жизни. Но вы превзошли самих себя. Отца девочки хотя бы можно понять. Одна из фаз принятия болезни- поиск виноватых. Для чего опубликована данная статья? В очередной раз облить грязью, причем безнаказанно, докторов?

13.08.2020 11:12
гость

Действительно, родителей с разными резус-факторами наблюдают всю беременность во избежание появления антител, раньше при их появлении госпитализировали и пролечивали, сейчас. возможно амбулаторно лечат, это вообще легко доказать, если что, если врач пропустил

13.08.2020 11:39
- гость -

Вообще не понимаю тех, кто идет в платные клиники, ищет самых лучших докторов. Бред. Меньше заморачивайтесь.

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