Семейная пара из Барнаула обвиняет врачей в том, что их дочь родилась глухой

Барнаульская семья обвиняет врача одной из частных клиник в том, что их дочь осталась глухой. Подробности сообщат Mash.
Семейная пара решила обратиться за сопровождением беременности в коммерческое медучреждение, и в первый раз все прошло успешно. Однако повторное обращение к врачу стало причиной больших проблем, утверждают супруги.
По словам отца девочки, врач знала о том, что у родителей разные резус-факторы крови и на 28-й неделе беременности должна была поставить укол, который, якобы, защитит плод от врожденных болезней. Но специалист клиники этого не сделала, и девочка родилась глухой.
Родители обратились за помощью к юристам, но, как говорит глава семьи, врача до сих пор никак не наказали, а руководство клиники заявляет, что специалист продолжит работать, несмотря на свою ошибку.
Amic.ru обратился за комментарием в клинику.
Комментарии
у родителей разные резус-факторы крови и на 28-й неделе беременности должна была поставить укол, который защитит плод от врожденных болезней.
резус-конфликт у матери и плода одним уколом не вылечишь.
Интересно, что же это за спасительный укол? Полное невежество...
У нас с мужем разные. Родила двоих детей. В обоих случаях никакого укола не ставили. Контроль антител был на протяжении всей беременности.
А то, что это ошибка это просто родители так думают или это доказанный следствием и врачебной комиссией факт? По статье ничего не понятно
Уважаемая редакция! Прежде чем публиковать такую информацию, консультируйтесь со специалистами! Вы выглядите, мягко говоря, смешно. Некомпетентность, конечно, норма жизни. Но вы превзошли самих себя. Отца девочки хотя бы можно понять. Одна из фаз принятия болезни- поиск виноватых. Для чего опубликована данная статья? В очередной раз облить грязью, причем безнаказанно, докторов?
Действительно, родителей с разными резус-факторами наблюдают всю беременность во избежание появления антител, раньше при их появлении госпитализировали и пролечивали, сейчас. возможно амбулаторно лечат, это вообще легко доказать, если что, если врач пропустил
Вообще не понимаю тех, кто идет в платные клиники, ищет самых лучших докторов. Бред. Меньше заморачивайтесь.