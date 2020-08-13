В Рубцовске на несколько дней отключат холодную воду

Подачу холодной воды в Рубцовске остановят с 6:00 15 августа до 22:00 16 августа. Об этом сообщают в паблике "Инцидент Рубцовск".
Приостановка подачи ресурса необходима для проведения ремонта оборудования, очистных сооружений и запорной арматуры на сетях водоснабжения и канализации.
Отмечается, что 15 и 16 августа подвоз питьевой воды населению будет организован по адресам:
– ул. Пролетарская, 422 (восточная сторона магазина "Мария-Ра") с 9:00 до 10:00;
– пр. Ленина, 137 (северная сторона дома) с 10:30 до 11:30;
– пр. Ленина, 64 (северная сторона дома) с 12:00 до 13:00;
– ул. Дзержинского, 16 (северо-западный угол дома, магазин "Томский") с 13:30 до 14:30;
– на пересечении улиц Тихвинской и Алтайской с 15:00 до 16:00;
– ул. Северная, 13 (с западной стороны магазина "Мария-Ра") с 16:30 до 17:30.
Комментарии
На город с населением свыше ста тысяч подвоз воды в пять точек в городе? по 20 тыяч на точку?