Алтайского угонщика подвело спущенное колесо

В Солонешенском районе 31-летний мужчина угнал автомобиль и попался инспекторам ГИБДД из-за спущенного колеса, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
В селе Солонешное мужчина решил угнать Toyota Duet у своих односельчан. Пока хозяев не было дома, злоумышленник разбил окно веранды, открыл замок входной двери и зашел в дом, где отыскал ключи от авто. Примечательно, что другие ценности угонщика не интересовали, а после проникновения он снова закрыл дверь.
Уезжая с места преступления, мужчина не заметил, что у машины спущено одно колесо. Через некоторое время это привлекло внимание инспекторов ГИБДД, которые остановили автомобиль и выяснили, что его только что угнали. При этом самого злоумышленника ранее лишили прав за пьяную езду.
Автомобиль полицейские вернули владельцам, а в отношении сельчанина возбудили два дела: за езду без прав и угон машины.
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