В России собираются выдавать кредиты через банкоматы

При помощи технологии распознавания лица клиентам смогут оказывать финансовые услуги без обращения в офис. Оформление кредита при помощи биометрических данных изучают в "Промсвязьбанке", пишут "Известия".
"Банкомат имеет большой потенциал в плане коммуникации с клиентами. Это самый удобный и популярный способ офлайн-взаимодействия. При этом технологии позволяют использовать АТМ как канал идентификации и продаж", – пояснил журналистам представитель кредитной организации.
Такое нововведение позволит упростить оформление ссуды для банков и расширит пользовательскую базу. Обслуживать клиентов смогут только после того, как они сдадут слепки лица и голоса в Единую биометрическую систему.
Комментарии
шо мешает фото "друга" подсунуть в камеру банкомата?
Кал мочу и кровь на RW