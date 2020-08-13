В Республике Алтай выявили 25 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Республике Алтай выявили 25 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом информирует региональный оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
"Коронавирус подтвердился у 12 жителей Кош-Агачского района, в том числе у семи детей; у шести жителей Чемальского района, из них два ребенка; у трёх жителей города Горно-Алтайска; у жителей Турочакского и Шебалинского районов; у двух детей в Усть-Канском и Усть-Коксинском районах", – сообщили в оперштабе.
Таким образом, общее число инфицированных в Горном Алтае достигло 1775 человек. За сутки из больниц выписали еще 39 пациентов, всего за время эпидемии в регионе выздоровели 1517 человек.
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