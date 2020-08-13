"Нива" встала на крышу в результате ДТП в Барнауле

Фото: Barnaul22
В Барнауле на пересечении улицы Малахова и Взлетной столкнулись два автомобиля.
ДТП произошло неподалеку от переезда через трамвайные пути. Как сообщили amic.ru в отделе пропаганды городской ГИБДД, 18-летний водитель Jeep Grand Cherokee не уступил дорогу "Ниве".
В результате удара отечественный автомобиль перевернулся. Пострадал 72-летний водитель "Нивы". Помощь мужчине оказали на месте. Госпитализация не потребовалась.
Как ранее сообщил amic.ru, 13 августа в Барнауле на площади Победы столкнулись такси и междугородний автобус. По предварительный данным, 54-летний водитель Asia Grandbird врезался в машину "Яндекс.Такси". В результате ДТП пострадала 35-летняя пассажирка легковой машины, которой оказали помощь на месте.
Комментарии
Jeep Grand Cherokee не уступил дорогу "Ниве".
Jeep Grand Cherokee и не должен "Ниве" уступать
18 лет и уже на джипе! Наработал, наверное)
почему нива встала? скорее уж легла
Как мальчик может наработать на джип, он же не блондинка. Или? Неужели? Что за намеки
13.08.2020 16:04 гость
Вы знаете подробности?
Виновата нива.
Jeep Grand Cherokee не должен уступать дорогу "Ниве", мальчика так учили
Сосунок на джипе отца. Получил права и решил покататься.
Все нивы и вазы должны ездить за городом и ночью.
нива хороший вездеход