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Россиянам напомнили о прибавке к пенсии после 80 лет

, ИА "Амител"
В 2020 году размер выплаты составляет больше 11 тысяч рублей
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Пенсионном фонде России напомнили, что россияне старше 80 лет имеют право на фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. Об этом сообщает "РГ".

В 2020 году размер повышенной пенсии составляет 11 372,5 рубля. Это две фиксированные выплаты. С 1 января текущего года фиксированная выплата была проиндексирована и ее размер увеличился до 5686,25 рубля. 

Пенсия россиянина становится больше по достижению им 80-летнего возраста. Никаких заявлений в Пенсионный фонд России подавать не нужно. Прибавка в месяц исполнения 80 лет назначается автоматически с даты рождения, а выплачивается со следующего месяца.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

13.08.2020 16:25
Гость

Как повезёт тем, кто доживет до этого!!!

13.08.2020 16:38
Старыый

Для большинства проблема дожить до нынешнего пенсионного возраста!

13.08.2020 16:39
CALIBR

Дожить до костыля и скрюченных пальцев удел не многих - ура долгожителям, которые вопреки...

13.08.2020 16:56
- гость -

13.08.2020 16:25
Гость
Как повезёт тем, кто доживет до этого!!!

Да там уже все равно становится.

13.08.2020 17:02
- гость -

Я не очень понимаю, почему выбрано 80 лет.В соответствии с ВОЗ (Всемирной Организацией Здравоохранения) возраст по старости -от 75 до 90 лет.С 90 лет назывются люди долгожителями.Т.е. начиная с возраста 75 лет- человек уже старый.Вот с этого хотя бф возраста и давали надбавку.По Росстату средняя прлоджительность жизни мужчин в 2017 году была 66,7 лет, я не думаю, что сейчас выше.,женщин 77 лет.Т.е. практически мало кто доживет.Как замечательно ПФР "заботится о людях, доживешь - получишь, если закон не изменится, не доживешь - твой вопрос: сам виноват. Вроде и позаботились, а реально деньги целы.

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