Россиянам напомнили о прибавке к пенсии после 80 лет

В Пенсионном фонде России напомнили, что россияне старше 80 лет имеют право на фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. Об этом сообщает "РГ".
В 2020 году размер повышенной пенсии составляет 11 372,5 рубля. Это две фиксированные выплаты. С 1 января текущего года фиксированная выплата была проиндексирована и ее размер увеличился до 5686,25 рубля.
Пенсия россиянина становится больше по достижению им 80-летнего возраста. Никаких заявлений в Пенсионный фонд России подавать не нужно. Прибавка в месяц исполнения 80 лет назначается автоматически с даты рождения, а выплачивается со следующего месяца.
Комментарии
Как повезёт тем, кто доживет до этого!!!
Для большинства проблема дожить до нынешнего пенсионного возраста!
Дожить до костыля и скрюченных пальцев удел не многих - ура долгожителям, которые вопреки...
13.08.2020 16:25
Гость
Как повезёт тем, кто доживет до этого!!!
Да там уже все равно становится.
Я не очень понимаю, почему выбрано 80 лет.В соответствии с ВОЗ (Всемирной Организацией Здравоохранения) возраст по старости -от 75 до 90 лет.С 90 лет назывются люди долгожителями.Т.е. начиная с возраста 75 лет- человек уже старый.Вот с этого хотя бф возраста и давали надбавку.По Росстату средняя прлоджительность жизни мужчин в 2017 году была 66,7 лет, я не думаю, что сейчас выше.,женщин 77 лет.Т.е. практически мало кто доживет.Как замечательно ПФР "заботится о людях, доживешь - получишь, если закон не изменится, не доживешь - твой вопрос: сам виноват. Вроде и позаботились, а реально деньги целы.