В Европарламенте призвали ввести санкции против России из-за событий в Белоруссии

Депутат Европарламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский предложил ввести против РФ санкции за события в Белоруссии, сообщает РИА "Новости".
"То, что мог бы сделать Евросоюз, что могла бы предложить Польша – это направить санкции на Россию, а не на Белоруссию. Потому что это похоже на наказание меча, а не руки. Если бы нейтрализовать роль российского вмешательства или даже аннексии, то, думаю, белорусы сами справятся со строительством демократии", – заявил Сариуш-Вольский в эфире Польского радио.
Евродепутат также высказал сожаление о недостаточно жесткой реакции ЕС на ситуацию в Белоруссии. По его словам, отношение к событиям было бы совершенно иным, если бы власти некоторых стран Европы не ставили "отношения и бизнес с Россией выше поддержки демократических движений".
Схожее мнение выразил и министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. Он считает, что события в Белоруссии должны побудить Германию пересмотреть свое отношение к строительству газопровода "Северный поток 2".
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