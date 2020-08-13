"Не превращайтесь в зверей!" Гарик Харламов возмутился происходящим в Белоруссии

Российский юморист Гарик Харламов возмутился жестокими действиями силовиков в Белоруссии. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
Артист отметил, что старается не лезть в "политические истории", однако происходящее выходит за рамки "просто заварушки". При этом сам он не раз бывал в Минске, Бресте и других городах Белоруссии и не испытывал негативных эмоций к Лукашенко.
"Теперь я вижу, как "батька" лупит собственный народ дубинками и расстреливает резиновыми пулями. Люди имеют право на протест, на отстаивание своей точки зрения! Нельзя за это избивать и унижать", – написал Харламов.
В качестве примера "идеального мирного протеста" юморист привел Хабаровск, в котором власть адекватно реагирует на происходящее и не "устраивает побоища".
"Не превращайтесь в зверей! Хочу выразить слова поддержки нашему братскому белорусскому народу! Держитесь!" – завершил сообщение комедиант.
Как ранее писал amic.ru, протесты против результатов голосования в Белоруссии продолжаются уже четвертый день подряд.
Комментарии
В качестве примера "идеального мирного протеста" юморист привел Хабаровск, в котором власть адекватно реагирует на происходящее и не "устраивает побоища".
Так там машинами полицейских не давят и коктейли Молотова не кидают. В Хабаровске даже с арматурами никого не было. Адекватные люди, стоят себе, протестуют
В качестве примера "идеального мирного протеста" юморист привел Хабаровск
Это он пошутил, он же юморист
Интересно , а эта либерта что будет говорить , когда под красными флагами народ пойдет, наверняка будут призывы всех уничтожать. Лицемерие.
Хабаровск вообще исключение из общего правила, когда массовые выступления, сначала мирные, переходят в столкновения с полицией, дальше больше.