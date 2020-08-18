С работы – на пары. Как получить диплом, потратив несколько часов в неделю

Как одновременно получить и высшее образование, и опыт работы? Поступить в университете на очно-заочную форму обучения. Занятия проходят по вечерам, а днем студенты могут работать.
В Алтайском филиале Финансового университета идет набор на очно-заочные программы бакалавриата: "Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов" и "Корпоративное управление". Занятия проходят 2-3 раза в неделю в вечернее время. Срок обучения – 4,5 года.
Вечерняя форма обучения – компромисс между очной и заочной формой. Аудиторных часов на очно-заочном отделении меньше, чем на дневном: у "вечерников" больше самостоятельной работы. Но "вечерники" более тесно общаются с преподавателями, чем "заочники": еженедельные встречи помогают лучше усвоить учебный материал.
Документы принимают до 26 августа 2020 года. Подробнее о программах очно-заочной формы обучения и поступлении на сайте.
Алтайский филиал Финансового университета при Правительстве РФ
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