Вооруженные люди пришли в офис "Яндекса" в Минске

В офис "Яндекса" в Минске пришли вооруженные люди и заблокировали помещение. В офисе на момент блокировки остались сотрудники, сообщает "Интерфакс".
В пресс-службе компании информацию подтвердили. В Минске у "Яндекса" расположены два офиса, в одном из которых работает команда Uber.
По сообщениям СМИ, на фоне происшествия акции компании приостановили рост.
Ране amic.ru писал о том, что белорусские военные на форме протестов стали демонстративно выбрасывать и сжигать свою форму. Силовики записывают обращения в социальные сети и отмечают, что давали присягу своему народу.
Протесты в Белоруссии продолжаются уже четвертый день. Граждане выступают против результатов президентских выборов.
Комментарии