Стало известно, какие страны могут возобновить авиасообщение с Россией с 1 сентября

С начала сентября Россия возобновит авиасообщение со странами ближнего зарубежья. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на издание Ассоциации туроператоров России.
По данным источников, с 1 сентября большинство авиакомпаний смогут возобновить регулярные рейсы в Казахстан, Таджикистан, Армению и Киргизию.
Эксперты отмечают, что для такого решения есть несколько оснований. Во-первых, ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, а во-вторых, с сентября планируют запустить в промышленное производство вакцину от COVID-19. Кроме того, эпидемиологическая обстановка улучшилась и в странах содружества.
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