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Адвокат Ефремова "нашел" его после пропажи из Боткинской больницы

, ИА "Амител"
Утверждается, что актер все еще в медицинском учреждении
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Адвокат Михаила Ефремова, Эльман Пашаев, рассказал, что актер все еще находится в Боткинской больнице. Ранее в СМИ появилась информация, что Ефремов в учреждении никогда не числился. 

Пашаев в беседе с агентством РИА "Новости" отметил, что новой информации по поводу состояния актера у него нет и речи о выписке пока не идет. Юрист пояснил, что сейчас находится в командировке, после которой свяжется с лечащим врачом, чтобы узнать об изменениях.

Напомним, что Михаила Ефремова доставили в больницу из зала суда с подозрением на инсульт. Позднее в СМИ появилась информация о том, что в Боткинской больнице такой пациент никогда не числился

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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