Адвокат Ефремова "нашел" его после пропажи из Боткинской больницы

Адвокат Михаила Ефремова, Эльман Пашаев, рассказал, что актер все еще находится в Боткинской больнице. Ранее в СМИ появилась информация, что Ефремов в учреждении никогда не числился.
Пашаев в беседе с агентством РИА "Новости" отметил, что новой информации по поводу состояния актера у него нет и речи о выписке пока не идет. Юрист пояснил, что сейчас находится в командировке, после которой свяжется с лечащим врачом, чтобы узнать об изменениях.
Напомним, что Михаила Ефремова доставили в больницу из зала суда с подозрением на инсульт. Позднее в СМИ появилась информация о том, что в Боткинской больнице такой пациент никогда не числился.
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