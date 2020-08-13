Google собирается создать самую большую сеть оповещения о землетрясениях

Американская корпорация Google собирается разработать самую обширную сеть для распознавания землетрясений в мире. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
"С сегодняшнего дня ваш телефон на Android может стать частью системы оповещения о землетрясениях, где бы вы ни жили. Это означает, что ваш телефон может быть мини-сейсмометром и присоединиться к миллионам других телефонов на Android, чтобы создать самую большую в мире систему по распознаванию землетрясений", – говорится в пресс-релизе.
По информации Google, каждый смартфон оснащен маленьким акселерометром, который фиксирует сигналы о землетрясении поблизости. Они будут направляться на центральный сервер, где данные с разных гаджетов после обработки будут подтверждать или опровергать информацию о сейсмической активности.
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