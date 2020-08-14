Туманы, грозы и дожди. О погоде в Алтайском крае 14 августа

На территории Алтайского края продолжает действовать штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности. При этом в большей части региона синоптики прогнозируют серьезные осадки.
По данным алтайского ЦГМС, днем 14 августа температура воздуха в Алтайском крае составит +20...+25 градусов. Кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди, возможен град. В утренние часы местами туман.
Ветер юго-западный, 6-11 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду.
В Барнауле воздух прогреется до +21...+23 градусов. Кратковременный дождь, гроза, местами возможен град.
Ветер юго-западный, 6-11 метров в секунду.
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