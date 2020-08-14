Уроженка Барнаула, которую подозревают в расчленении рэпера, пожаловалась на угрозы

Адвокаты Марины Кохал, уроженки Барнаула, которая подозревается в убийстве и расчленении своего супруга, рэпера Энди Картрайта, обратились в прокуратуру с заявлением о преступлении в отношении их подзащитной. Об этом сообщает "Фонтанка".
Девушка требует привлечь к ответственности следователя Никиту Головина, который ведет дело об убийстве Картрайта.
По словам адвокатов, правоохранитель угрожал Кохал, а давление сопровождалось насмешками: "А кровь ты его пробовала? Когда барашка режут — пробуют, чтобы дальше резалось проще", "Если бы ты нашла маму или ребенка со шприцем в комнате, ты бы их тоже расчленила?".
Напомним, что расчлененное тело Картрайта обнаружили 30 июля в Санкт-Петербурге. По подозрению в убийстве задержали его супругу. СК назначил ей психиатрическую экспертизу и опубликовал видео со следственного эксперимента.
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