Партию опасных дынь и арбузов пытались провезти в Алтайский край

Инспекторы управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай в период с 1 по 11 августа выявили семь случаев нарушения при ввозе более 133 тонн подкарантинных арбузов и дынь из Казахстана и Кыргызстана, пишет пресс-служба ведомства.
Из Казахстана в Россию пытались ввезти 60 тонн дынь, 36 тонн арбузов и 18 тонн слив свежих, а из Кыргызстана – 19,9 тонны сухофруктов и орехов. Вся продукция сопровождалась недействительными сертификатами.
Пограничники запретили ввоз подкарантинной продукции, которая не соответствует требованиям фитосанитарного законодательства. Весь товар вернули отправителям, а виновных привлекли к административной ответственности.
Комментарии
Дожились
Есть легенда, что время от времени пускают жертвенную фуру - погранцам и россельхознадхору - благодарности и лычки, зарубежным партнерам - спокойное осуществление деятельности.
маловато откатили, вот и завернули
Полагаю, между "изъяли" и "весь товар вернули отправителям" существует определённая смысловая разница до сих пор неизвестная автору заметки.