Прокуратура заставила алтайский сельсовет оплатить детский труд

Прокуратура Немецкого национального района Алтайского края провела проверку соблюдения законодательства о летней занятости несовершеннолетних. Ведомство выявило ряд нарушений.
"В нарушение требований ст. 136 Трудового кодекса РФ аванс несовершеннолетним не выплачивался. Помимо указанного, по результатам окончания трудовой деятельности несовершеннолетних в нарушение требований ст. 140 Трудового кодекса РФ окончательный расчет организацией перед несовершеннолетними не произведен", – говорится в сообщении прокуратуры.
Администрация Подсосновского сельсовета без направления документов в службу судебных приставов выполнила свои обязательства. Перед тремя несовершеннолетними работниками погашена задолженность в размере 22050 рублей.
Комментарии
Вопрос об ответственности чиновников Администрации за мошенничество в отношении детей остался нераскрытым.