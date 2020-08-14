Как в Индии. Жителям Змеиногорска мешают коровы на улицах города

Издание "Змеиногорский вестник" рассказывает о насущной проблеме жителей города. Коровы здесь гуляют даже по историческому центру.
По словам журналистов, проблема существует уже несколько лет, при том, что рычаги у местных властей на ее решение имеются.
"Полномочия, согласно закону, по содействию в развитии сельскохозяйственного производства, созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства возложены на исполнительные органы городского или сельского поселения. В данном случае, на администрацию города", — пишет издание.
В сельской местности проблему с коровами решают при помощи пастухов и проведением собраний населения, а в Змеиногорске коровы находятся на правах "почти священных животных".
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