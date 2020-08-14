Ученые предложили использовать для лечения коронавируса радиацию

Ученые из США и Канады считают возможным лечение коронавируса с помощью лучевой терапии. Результаты исследования опубликованы в журнале Европейского общества лучевой терапии и онкологии.
По мнению экспертов, малые дозы рентгеновских лучей способствуют более эффективному лечению COVID-19. Малое количество радиации вызывает противовоспалительный эффект, который облегчает течение заболевания.
Ученые из американского Института рака Университета Эмори опробовали способ на практике. В эксперименте участвовало две группы зараженных коронавирусом. В итоге те, кто прошел курс лучевой терапии, вылечились за три дня, а остальные – за 12.
Комментарии
те, кто прошел курс лучевой терапии, вылечились за три дня, а остальные – за 12.
Не, лучше за 12, но без лучей)
и потому сейчас продают грибы белые везде увеличенных размеров-- я вспомнил Чернобыль...там природа быстро отреагировала.
может Хлорохин? или Перфторан?
У нас на Алтае радиации сверх нормы.
- Поздравляю, мы вас вылечили от ковида радиацией, но есть маленькое но...
- какое но? не страшное?
- у вас маленький рак.
Для создания человека мутанта