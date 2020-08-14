Судебные приставы разыскивают должников на парковке "Леруа Мерлен" в Барнауле

В Барнауле судебные приставы разыскивают должников прямо на парковке магазина "Леруа Мерлен", сообщает паблик "Инцидент Барнаул".
Приставы вместе с сотрудниками ДПС ходят по стоянке на Павловском тракте, 192а. Правоохранители проверяют номера автомобилей и ищут среди водителей должников. По словам очевидцев, задолжавших государству задерживают, а их машины увозят на штрафстоянку.
За время проверки приставы выявили как минимум одного должника на Toyota Land Cruiser.
Как ранее сообщал amic.ru, с 12 по 16 августа городская ГИБДД проводит в Барнауле профилактическое мероприятие "Ваш ребенок – пассажир!". В этот период инспекторы уделяют повышенное внимание условиям перевозки детей.
Комментарии
почему именно там?
Молодцы!
14.08.2020 10:53 Ищут машины, которые прячут от приставов. Ищут везде, где есть массовое скопление машин
воот, шевелиться надо! Ашаны с Лентами обловить неплохо.
о, должник на крузере...
Есть категория офигевших людей.
В нашем доме живет такая семейка. Живут в четырешке минимум в пять человек, катаются на двух дорогих внедорожниках. На благоустройство придомовой парковки не сдавали. За капремонт не платят. За коммуналку подают сведения 0 кубов горячей, 0 кубов холодной, проверяющим двери не открывают.
Другие жильцы дома платят одн за этих эгоистов. Сверхнаглость
Арестовать вашу жоповозку может только тот пристав в чьём производстве находится ваше дело
11.34 Вот поэтому:"Живут в четырешке минимум в пять человек, катаются на двух дорогих внедорожниках.", а не как все.