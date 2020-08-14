Магазинам запретили продавать алкоголь на День города в Барнауле

На День города в Барнауле ограничат продажу спиртного. Постановление об этом подписал мэр Вячеслав Франк.
Согласно тексту документа, во время празднования 290-летия краевой столицы предприятиям розничной торговли рекомендовано отказаться от реализации алкоголя. Запрет продлится с 9:00 до 21:00.
Эта мера предпринимается для обеспечения общественного порядка в местах массового скопления людей, уточняют в мэрии. Такие ограничения в Барнауле уже стали традиционными.
Как ранее писал amic.ru, в этом году основные торжественные мероприятия по случаю Дня города запланированы на 19 сентября. Однако часть мероприятий перенесены на другие дни.
Комментарии
Пчелы против меда
14.08.2020 11:13
- гость -
))) с языка снял!
Если бы Франк был мэром Мюнхена, то он бы не только запретил распитие спиртных напитков на Октоберфесте, но и их продажу во всём городе.
Меня не покидает чувство, что я в каком-то лагере для заключённых живу с мягким режимом, где лагерное начальство решает где я должен ходить в наморднике, где мне появляться нельзя и что мне можно продавать, а что нет.
как продавали так и будут, просто из под прилавка и дороже.
Кто ещё ходит на этот чинушачий отчёт ?
как взаимосвязаны словосочетания "запретить продавать" и "рекомендовать не осуществлять продажу"???
...В целях обеспечения общественного порядка при проведении мероприятий, посвященных Дню города,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать руководителям предприятий розничной торговли не осуществлять реализацию алкогольной продукции и пива 19.09.2020 с 09.00 до 21.00.
так то рекомендации не обязательны к исполнению в отличии от прямых указаний....
А сам франт себе заранее купит?
Вообще ни разу не был на дне города со студенчества. Последний раз в 2004-ом.
кто туда ходит? Студенты наверное и ходят
опять запрет для идиотов
кому надо заранее все купит
а нормальным людям захочется вдруг выпить, а нету! ))))
Ура.
Сэмушку льем, сэмушку пьем, сэмушкой только живем.
Последний раз в 2004-ом.
Даже раньше. Было 5-го сентября, сыро, холодно, а уж 19-го вообще не фонтан.
А мусаров зачем содержать???
А в пивниках свободно будут продавать
Для 12:04
Это гимн конченного алкоголика?
Постановление от традиционном запрете .... Можно хотя бы в заголовках ошибок не делать?