Более тысячи ученых подписали петицию в поддержку протестующих в Белоруссии

Около тысячи белорусских ученых, большинство из которых являются членами Национальной академии наук (НАН), подписали петицию против насилия со стороны спецназовцев в стране, сообщает Onliner.by.
В "Обращении представителей научной общественности Республики Беларусь" ученые пожаловались на "беспрецедентные по масштабу и жестокости" действия милиции, а также массовую фальсификацию на выборах. Они призвали немедленно прекратить любое насилие и освободить всех задержанных демонстрантов.
Председатель президиума НАН Владимир Гусаков возмутился происходящим и счел письмо провокацией. Он призвал администрации институтов навести порядок.
"Вы должны знать, чем дышит каждый человек – особенно молодежь. Мы гордились тем, что обновлялись и набирали молодежь. Но они же неуправляемые! Что они делают в лабораториях – никто не знает", – заявил председатель.
Напомним, что уже несколько дней в Белоруссии проходят массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом.
Как ранее сообщил amic.ru, президент Александр Лукашенко готовит срочное обращение к народу. О чем именно пойдет речь, пока не уточняется.
Комментарии
Он призвал администрацию институтов навести порядок.
Порядок это избить этих тысячи учёных и бросить их в тюрьму?
Батька дави либерастную гадину!
Амик раскачивает
Чтож некто Транпу непишит за разгон митенгов США
Около тысячи белорусских ученых, большинство из которых являются членами Национальной академии наук
Зарплата у ученых меньше, чем выплаченные им за петицию гонорары. И теперь у них есть шанс уехать в Польшу или США, что для ученого очень хорошо. И Польша и батька теперь поспособствуют их переезду. А как уж у них там сложится, зависит не помирятся ли Польша с батькой
смотрю
Интервью Игоря Стрелкова украинскому журналисту Д. Гордону
долго. но интересно...
Батьке надо найти тысячу заслуженных милиционеров, которые подпишут петицию против протестующих, давящих машинами милиционеров и кидающих в них коктейли Молотова. И вообще против нарушения общественного порядка. Но за протестующих, которые красиво накрашенные в красивых платьях мирно стоят с красивыми цветами и радуют глаз и милиционеров и других протестующих
"Вчера Шведский посол и послы других стран возложили цветы к месту гибели протестовавшего ... " - и кто-то будет говорить , что эти бунты не спровоцированы из-за рубежа ?
Так же и петиция - вполне возможно многие учёные очень удивятся увидев свои фамилии в списке .И из этих тысячи поди 800 вечных аспирантов , гордо именуемых СМИ -учёными .
У самих рыло в пуху
Нет, бульбашей жизни учат
Батьке надо организовать возложение цветов к местам получения травм милиционерами
Население в стране небольшое, официальные результаты ещё не объявлены, в чём проблема бюллетени пересчитать с общественными представителями и этим ткнуть носом недовольных? Они же уничтожаются лишь после всех официальных процедур по выборам... Или вправду у них рыло в пушку и не хотят светить настоящие результаты?