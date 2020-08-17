"Здесь нет лишних предметов": чему учат барнаульцев в компьютерной академии "Шаг"

Получить престижную профессию можно независимо от возраста и базового образования. Так, в компьютерной академии "Шаг" готовят IT-специалистов с нуля. Студентом академии может стать любой человек в возрасте от 7 до 55 лет.
"Шаг" – это необычное учебное заведение, построенное на принципах образования будущего. Здесь нет лишних предметов – только то, что пригодится для работы, учебы или бизнеса. Мы внимательно анализируем требования рынка труда, работаем профориентационно с детьми и родителями и включаем в программу обучения только актуальные знания", – рассказывает генеральный директор академии Павел Специан.
Студенты изучают IT на практике: 90% учебного времени они проводят за компьютером. Преподаватели академии – практикующие специалисты. Они передают свой опыт и учат тому, о чем не пишут в учебниках.
У "Шага" также есть "Малая компьютерная академия" для детей 7-14 лет. Там учат программировать, создавать сайты, работать с 3D-принтером, конструировать и программировать роботов, создавать собственные компьютерные игры, анимировать персонажей, безопасно работать в интернете. Полученные знания помогут ребенку определиться с будущей профессией.
"Малая академия" – это комплексная программа обучения в сфере высоких технологий. Принципы, по которым построено детское обучение, – это проектный подход, от простого к сложному, преемственность предметов. В 2017 году на международном саммите ООН в Женеве программа "Малой академии" была признана лучшей в мире в номинации "Создание человеческого потенциала", – поясняет генеральный директор академии Павел Специан.
Увидеть, как проходит обучение, и познакомиться с преподавателями можно на дне открытых дверей. Пока дети участвуют в мастер-классах, родители узнают об основных образовательных программах и перспективах, которые появятся у ребенка в недалеком будущем.
Мероприятие пройдет 22 августа 2020 года в 12:00 по адресу: г. Барнаул, ул. Кирова, 51а, 2 этаж. Предварительная регистрация по телефону: +7 (3852) 72-14-10 или онлайн.
Компьютерная академия "ШАГ"
Адрес: г. Барнаул, ул. Кирова, 51а, 2 этаж
Тел.: 8 (3852) 72-14-10
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