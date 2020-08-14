Пенсионерка пострадала в аварии с трамваем в Барнауле

72-летняя пенсионерке потребовалась медицинская помощь после аварии на проспекте Космонавтов, сообщили amic.ru в отделении пропаганды БДД городской Госавтоинспекции.
Авария произошла в 10:30 рядом со зданием №6в. Столкнулись Suzuki Grand Vitara и трамвай маршрута №1.
По предварительной информации, виновницей аварии стала 72-летняя автолюбительница, которая попыталась повернуть налево, не убедившись в безопасности маневра.
Пострадавшую увезли на автомобиле скорой помощи. По факту ДТП правоохранители проводят проверку.
Ранее в социальной сети опубликовали видеозапись с места происшествия. На ней видно, что иномарку протащило не менее десятка метров.
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