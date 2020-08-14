В ВОЗ назвали возможный очаг коронавирусной инфекции

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан назвал место, которое может стать очагом коронавирусной инфекции, пишет "Российская газета".
По его мнению, из-за отсутствия возможности соблюдать элементарную гигиену инфекция будет активно распространяться в школах. Так, по данным организации, в прошлом году 43% школ по всему миру не имели даже простейшего оборудования для мытья рук.
Кроме того, большая часть населения мира все еще уязвима к коронавирусу. Райан отметил, что надеяться на выработку популяционного иммунитета пока рано, поскольку переболеть COVID-19 успели слишком мало людей в мировом масштабе.
В ВОЗ настаивают на необходимости продолжать соблюдать меры защиты от инфекции: носить маски в закрытых помещениях, соблюдать дистанцию и избегать посещения людных мест.
Комментарии
Ну и где то место?
Заголовок есть, интересного содержания нет
Хватит уже кошмарить всех своими предположениями! Достали уже с этим коронобесием! Пусть дети спокойно идут в школу и учатся! Мытья рук обычным мылом - вполне достаточно! Никаких масок в школе быть не должно! издевательство сплошное!
А болеть они и так будут, как обычно к концу сентября, пока не адаптируются к бациллам друг друга. И ЭТО НОРМА!!!
Отстаньте от детей!!!
Пусть дети спокойно идут в школу и учатся!
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вы чё ещё не поняли, что теперь этого не дадут сделать??!
14.08.2020 14:11
гость
Хватит уже кошмарить всех своими предположениями! Достали уже с этим коронобесием! Пусть дети спокойно идут в школу и учатся! Мытья рук обычным мылом - вполне достаточно! Никаких масок в школе быть не должно! издевательство сплошное!
А болеть они и так будут, как обычно к концу сентября, пока не адаптируются к бациллам друг друга. И ЭТО НОРМА!!!
Отстаньте от детей!!!
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Вы что истерите? Я вот ЗА дистанционное обучение на этот период. Потому что полно безответственных родителей, которым пофиг, что их дети могут заболеть, могут принести заразу в школу, потом домой.
что их дети могут заболеть,
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вы чё ещё не поняли, что это не эпидемия, и уж тем более не пандемия?