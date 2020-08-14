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Чувство недоверия. В США отказались от помощи России в разработке вакцины от COVID-19

, ИА "Амител"
Американские власти считают российский препарат недоработанным
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

США отказались от помощи России в разработке вакцины от COVID-19, сообщает CNN со ссылкой на неназванных российских чиновников.

По данным телеканала, Москва приглашала принять участие в проекте "Сверхзвуковая скорость", направленном на ускорение разработки вакцины от коронавируса. Однако Вашингтон отклонил предложение.

"С американской стороны существует общее чувство недоверия к России, и мы считаем, что технологии, включая вакцины, тестирование и лечение, не принимаются в США из-за этого недоверия", – сказал источник.

По словам американских должностных лиц, российская вакцина не доработана и до регистрации не вызывала серьезного интереса. Российские чиновники в ответ заявили, что Москва открыта для обмена информацией, и призвали власти США задуматься о ее принятии, поскольку препарат может спасти жизни американцев.

Как ранее сообщил amic.ru, только четверть российских врачей готовы пройти вакцинацию от COVID-19 новым российским препаратом. Две трети медработников объяснили это отсутствием достаточных данных о ее эффективности, а почти 50% врачей смущает тот факт, что создать вакцину удалось за столь короткий срок.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

14.08.2020 13:14
- гость -

С американской стороны существует общее чувство недоверия к России

Ну это зря. У нас президент - мужик. Сказал - сделал Цитат в интернете полно Теперь ещё и про дочку с вакциной будет.

14.08.2020 13:20
- гость -

Проект называется "Сверхзвуковая скорость".И чего это американцы на нас так косятся?Вместе мы бы махом доработали ))

14.08.2020 13:23
- гость -

Америкосы хотят бабла срубить со всего мира за вакцину, а в России она бесплатная будет, вот и мечут икру

14.08.2020 13:30
гость

какая вакцина то!? водичку то горячую не научились подавать без перебоев, а тут вакцина, весь мир хохочет

14.08.2020 13:32
- гость -

Зачем им спасительница Россия, она всегда была для них агрессивным зверем....
Да и дешевая она. Дохнут пусть, а потом свою ущербную по 1000 баксов за укол сделают.

14.08.2020 13:37
- гость -

цукерберг, гейтс и фармкомпании не затем это все затевали, чтобы вакцину бесплатно раздавали

14.08.2020 13:37
- гость -

весь мир хохочет

Но ватники в это верят.

14.08.2020 13:37
- гость -

По данным телеканала, Москва приглашала принять участие в проекте "Сверхзвуковая скорость", направленном на ускорение разработки вакцины от коронавируса. Однако Вашингтон отклонил предложение.
------
И правильно сделал, что отклонил. Быстро только кошки родятся.

14.08.2020 13:41
- гость -

14.08.2020 13:37
- гость -
весь мир хохочет
Но ватники в это верят.

Мы будем хохотать, когда тебе за тыщу баксов укол поставят, а после если выживешь - станешь бесплодным.

14.08.2020 13:43
- гость -

13:30
------------------------
Вы будете удивлены,товарищ,какой процент жителей мира живут без центрального отопления.Начиная с солнечного Израйля,где на крышах домов стоят солнечные батареи и баки с водой для нагрева от солнечных лучей,а центральное отопление подключают только к избранным,то есть у кого большие деньги(богоизбранные-то они все)) и которые способным оплатить дорогостоящий теплоноситель.И заканчивая простыми англичанами,мёрзнущими зимой от холода.

14.08.2020 13:45
- гость -

первую серию мультфильма с ракетами мы уже видели, российская вакцина это вторая, от брехуна воффки из тридевятого царства.

14.08.2020 13:45
- гость -

Быстро только кошки родятся.
-----------------------------------
А сверхбыстро только ракеты летают.

14.08.2020 13:50
- гость -

14.08.2020 13:41
- гость -

Знаешь, будет куда смешнее, когда тебе поставят бесплатную российскую вакцину, а в итоге выяснится, что никакой вакцины на самом деле разработано не было, бабло на ее разработку опять распилили, а СК проводит обыски у тех, кому не удалось удрать или свалить ответственность на других.

14.08.2020 13:50
АШЧУШЧЭНИЕ

вышел, сейчас фамилию, чтобы не перепутать, вышел из комиссии по этике министерства здравоохранения ведущий российский пульмонолог Александр Чучалин в знак протеста против регистрации этой вакцины. Она не прошла нормальных испытаний. Н

14.08.2020 13:51
- гость -

то 13:45
------------------------------------------------
Конечно брехня.Но американцы в одностороннем порядке выходят из договора по РСМД.
Ну тупыыыеее...

14.08.2020 13:57
- гость -

никакой вакцины на самом деле разработано не было, бабло на ее разработку опять распилили, а СК проводит обыски у тех, кому не удалось удрать

Ну вот в это с учётом всех последних проектов России с лёгкость верится.

14.08.2020 14:06
-гость-

ту 13:43
и как это в Канаде то живут люди? и прочих Норвегиях и Швециях!? тоже мерзнут?

14.08.2020 14:10
- гость -

Американцы никогда не создадут вакцину, возьмут российскую, переименуют и будут под новым брендом продавать всему миру, в том числе и России

14.08.2020 14:10
- гость -

то 14:06
----------------------
Кто как может.Часто используются автономные газовые котлы и обогреватели.

14.08.2020 14:11
- гость -

"Сверхзвуковая скорость" - такой тонкий троллинг по поводу гиперзвука?! )))

14.08.2020 14:27
- гость -

14.08.2020 14:10
- гость -
Американцы никогда не создадут вакцину, возьмут российскую, переименуют и будут под новым брендом продавать всему миру, в том числе и России

Ну и дурак же ты, дядя....

14.08.2020 14:28
гость

-гость- 14:10
именно так и будет! вон Илон Маск взял батут и переименовал его в Crew Dragon, нехороший человек lol

14.08.2020 14:31
- гость -

Илон Маск взял батут и переименовал его в Crew Dragon, нехороший человек lol

А потом ещё и заявил "Батут работает"

14.08.2020 14:42
- гость -

Разработали вакцину - плохо, не разработали вакцину - отсталые.

Я так понимаю новость от которой здесь все будут рады- Украина разработала первой в мире вакцину))))).

14.08.2020 14:54
- гость -

Я так понимаю новость от которой здесь все будут рады- Украина разработала первой в мире вакцину

Вы правы, в последнее время данный сайт превратился в укропско-пропагандистский

14.08.2020 14:57
гость

14.08.2020 14:42

это не новость , а фейк, а за фейк могут штрафануть, будьте готовы

14.08.2020 15:30
- гость -

это не новость , а фейк

Не может быть, сам Зеленский обещал миллион долларов тем, кто первый разработает вакцину. Опять деньги украли и сорвали весь эксперимент Зеленского?

14.08.2020 15:59
- гость -

14.08.2020 14:57

Это сарказм, да и фейки про хохлостан можно распространять, за это нет ответственности

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