Чувство недоверия. В США отказались от помощи России в разработке вакцины от COVID-19

США отказались от помощи России в разработке вакцины от COVID-19, сообщает CNN со ссылкой на неназванных российских чиновников.
По данным телеканала, Москва приглашала принять участие в проекте "Сверхзвуковая скорость", направленном на ускорение разработки вакцины от коронавируса. Однако Вашингтон отклонил предложение.
"С американской стороны существует общее чувство недоверия к России, и мы считаем, что технологии, включая вакцины, тестирование и лечение, не принимаются в США из-за этого недоверия", – сказал источник.
По словам американских должностных лиц, российская вакцина не доработана и до регистрации не вызывала серьезного интереса. Российские чиновники в ответ заявили, что Москва открыта для обмена информацией, и призвали власти США задуматься о ее принятии, поскольку препарат может спасти жизни американцев.
Как ранее сообщил amic.ru, только четверть российских врачей готовы пройти вакцинацию от COVID-19 новым российским препаратом. Две трети медработников объяснили это отсутствием достаточных данных о ее эффективности, а почти 50% врачей смущает тот факт, что создать вакцину удалось за столь короткий срок.
Комментарии
С американской стороны существует общее чувство недоверия к России
Ну это зря. У нас президент - мужик. Сказал - сделал Цитат в интернете полно Теперь ещё и про дочку с вакциной будет.
Проект называется "Сверхзвуковая скорость".И чего это американцы на нас так косятся?Вместе мы бы махом доработали ))
Америкосы хотят бабла срубить со всего мира за вакцину, а в России она бесплатная будет, вот и мечут икру
какая вакцина то!? водичку то горячую не научились подавать без перебоев, а тут вакцина, весь мир хохочет
Зачем им спасительница Россия, она всегда была для них агрессивным зверем....
Да и дешевая она. Дохнут пусть, а потом свою ущербную по 1000 баксов за укол сделают.
цукерберг, гейтс и фармкомпании не затем это все затевали, чтобы вакцину бесплатно раздавали
весь мир хохочет
Но ватники в это верят.
По данным телеканала, Москва приглашала принять участие в проекте "Сверхзвуковая скорость", направленном на ускорение разработки вакцины от коронавируса. Однако Вашингтон отклонил предложение.
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И правильно сделал, что отклонил. Быстро только кошки родятся.
14.08.2020 13:37
- гость -
весь мир хохочет
Но ватники в это верят.
Мы будем хохотать, когда тебе за тыщу баксов укол поставят, а после если выживешь - станешь бесплодным.
13:30
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Вы будете удивлены,товарищ,какой процент жителей мира живут без центрального отопления.Начиная с солнечного Израйля,где на крышах домов стоят солнечные батареи и баки с водой для нагрева от солнечных лучей,а центральное отопление подключают только к избранным,то есть у кого большие деньги(богоизбранные-то они все)) и которые способным оплатить дорогостоящий теплоноситель.И заканчивая простыми англичанами,мёрзнущими зимой от холода.
первую серию мультфильма с ракетами мы уже видели, российская вакцина это вторая, от брехуна воффки из тридевятого царства.
Быстро только кошки родятся.
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А сверхбыстро только ракеты летают.
14.08.2020 13:41
- гость -
Знаешь, будет куда смешнее, когда тебе поставят бесплатную российскую вакцину, а в итоге выяснится, что никакой вакцины на самом деле разработано не было, бабло на ее разработку опять распилили, а СК проводит обыски у тех, кому не удалось удрать или свалить ответственность на других.
вышел, сейчас фамилию, чтобы не перепутать, вышел из комиссии по этике министерства здравоохранения ведущий российский пульмонолог Александр Чучалин в знак протеста против регистрации этой вакцины. Она не прошла нормальных испытаний. Н
то 13:45
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Конечно брехня.Но американцы в одностороннем порядке выходят из договора по РСМД.
Ну тупыыыеее...
никакой вакцины на самом деле разработано не было, бабло на ее разработку опять распилили, а СК проводит обыски у тех, кому не удалось удрать
Ну вот в это с учётом всех последних проектов России с лёгкость верится.
ту 13:43
и как это в Канаде то живут люди? и прочих Норвегиях и Швециях!? тоже мерзнут?
Американцы никогда не создадут вакцину, возьмут российскую, переименуют и будут под новым брендом продавать всему миру, в том числе и России
то 14:06
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Кто как может.Часто используются автономные газовые котлы и обогреватели.
"Сверхзвуковая скорость" - такой тонкий троллинг по поводу гиперзвука?! )))
14.08.2020 14:10
- гость -
Американцы никогда не создадут вакцину, возьмут российскую, переименуют и будут под новым брендом продавать всему миру, в том числе и России
Ну и дурак же ты, дядя....
-гость- 14:10
именно так и будет! вон Илон Маск взял батут и переименовал его в Crew Dragon, нехороший человек lol
Илон Маск взял батут и переименовал его в Crew Dragon, нехороший человек lol
А потом ещё и заявил "Батут работает"
Разработали вакцину - плохо, не разработали вакцину - отсталые.
Я так понимаю новость от которой здесь все будут рады- Украина разработала первой в мире вакцину))))).
Я так понимаю новость от которой здесь все будут рады- Украина разработала первой в мире вакцину
Вы правы, в последнее время данный сайт превратился в укропско-пропагандистский
14.08.2020 14:42
это не новость , а фейк, а за фейк могут штрафануть, будьте готовы
это не новость , а фейк
Не может быть, сам Зеленский обещал миллион долларов тем, кто первый разработает вакцину. Опять деньги украли и сорвали весь эксперимент Зеленского?
14.08.2020 14:57
Это сарказм, да и фейки про хохлостан можно распространять, за это нет ответственности