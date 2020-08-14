Банк продает здание ресторана в центре Барнаула

Помещения в здании на проспекте Ленина, 21а, в Барнауле выставили на продажу, пишет "Алтайский портал недвижимости". Раньше там располагался сырный ресторан "Моцарелла".
В лот входит пять нежилых помещений в подвале и в мансарде общей площадью почти 677 квадратных метров, а также земельный участок. Реализацией актива занимается Сбербанк, общая стоимость составляет почти 27 миллионов рублей.
Раньше в здании работал ресторан-квест "В темноте", где посетители в масках и защитных костюмах принимали пищу в темноте, параллельно выполняя задания ведущего. Также по адресу располагались нотариальные конторы, медицинский центр и другие заведения общепита, большинство из которых закрылись.
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