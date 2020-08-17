Котлеты, закуски и заправки: что интересного можно приготовить из баклажанов

К баклажанам, так же как и к кабачкам, сложилось довольно неоднозначное отношение – любят их немногие. Однако они невероятно вкусны и полезны, богаты различными микроэлементами и витаминами. Тем, кто не любит баклажаны в любом их виде без каких-либо конкретных причин, остается сказать только одно: "Вы просто не умеете их готовить". И чтобы исправить эту ситуацию мы собрали несколько рецептов оригинальных блюд, после которых не полюбить эти овощи будет просто невозможно.

В баклажанах содержатся витамины группы В, которые улучшают обменные процессы, нормализуют работу нервной системы, стимулируют кроветворение. Есть здесь и аскорбиновая кислота, которая укрепляет иммунную защиту, и никотиновая, полезная для стенок сосудов, а также ретинол, нужный для зрения, токоферол, борющийся с раковыми клетками. Кроме того, в данном овоще содержится витамин К, помогающий клеткам синтезировать белок, магний, натрий, хлор, фосфор, кальций, цинк, марганец, фтор, медь, железо, йод и другие. А еще баклажан считается чемпионом по содержанию такого микроэлемента, как молибден, именно это вещество предотвращает воспалительные заболевания суставов.

Фаршированные баклажаны по-египетски

Что потребуется?

Баклажаны – 2 шт.

Помидоры – 2 шт.

Сыр – 100 г

Петрушка – по вкусу

Баранина – 200 г

Чеснок – 1 зубчик

Соль, перец – по вкусу.

Как готовить?

Баклажаны разрезать вдоль, удалить сердцевину с зернами и заполнить освободившееся место фаршем из баранины, смешанным с чесноком. Все посолить и поперчить. Далее фаршированные половинки накрыть кружочками томатов, посыпать тертым сыром и запечь в духовке в течение 30 минут. Перед подачей посыпать рубленой зеленью.

Баклажаны, фаршированные орехами

Что потребуется?

Баклажан – 4 шт.

Подсолнечное масло – 4 ст. л.

Рис – 180 г

Измельченный орех – 1 ч. л.

Тертый сыр – 50 г

Соль

Для соуса:

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок – 1 зубчик

Сливочное масло – 50 г

Креветки – 150 г

Сметана – 200 г

Красный перец

Как готовить?

Баклажаны очистить, добавить соль и обжарить на разогретой сковороде с подсолнечным маслом. Рис для начинки промыть и отварить. Для соуса почистить лук и чеснок и мелко их порубить, после обжарить на сливочном масле. Добавить немного вина и сметаны, смешать с креветками и красным перцем и тушить в течение трех минут. Далее добавить сыр и рис. Баклажаны порезать вдоль, сформировав небольшие карманы. Заполнить овощи рисом и полить соусом.

Заправка для спагетти

Что потребуется?

Баклажаны – 800 г

Спагетти – 500 г

Томаты — 400 г

Чеснок – 4 зубчика

Оливковое масло

Базилик

Соль и перец – по вкусу

Как готовить?

Баклажаны запечь в духовке в течение часа, после достать, снять кожуру и порезать кубиками. Чеснок мелко порубить и обжарить на оливковом масле. Добавить баклажаны и томаты. Посолить, поперчить и тушить, пока не испарится жидкость. Спагетти отварить и смешать с баклажанами, перед подачей на стол посыпать измельченным базиликом.

Котлеты из баклажанов

Что потребуется?

Баклажаны – 800 г

Твёрдый сыр – 100 г

Ржаной хлеб – 2 куска

Панировочные сухари – 50 г

Яйцо – 2 шт.

Чеснок – 3 зубчика

Молоко – 50 мл

Растительное масло

Соль и перец – по вкусу.

Как готовить?

Баклажаны нарезать кубиками и обжарить, дать остыть и взбить блендером. Натереть сыр, чеснок измельчить, хлеб замочить в молоке, а после добавить все это к массе из баклажанов. Посолить, поперчить и разбить яйцо. Все перемешать. Сформировать котлеты, обвалять их в панировочных сухарях и обжарить.

Баклажаны в панировке

Что потребуется?

Баклажаны – 2-3 шт.

Яйцо – 1 шт.

Панировочные сухари – 5 ст. л.

Сушеные майоран и базилик – 2 ст. л.

Растительное масло

Соль

Как готовить?

Нарезать баклажаны кружочками, посолить и оставить на 30 минут, после чего промыть в холодной воде. Панировочные сухари перемешать с базиликом и майораном. Взбить яйцо, посолить и обмакнуть кусочки баклажана, обвалять их в панировке и обжарить до золотистой корочки на сковороде с обеих сторон.