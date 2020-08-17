Котлеты, закуски и заправки: что интересного можно приготовить из баклажанов

К баклажанам, так же как и к кабачкам, сложилось довольно неоднозначное отношение – любят их немногие. Однако они невероятно вкусны и полезны, богаты различными микроэлементами и витаминами. Тем, кто не любит баклажаны в любом их виде без каких-либо конкретных причин, остается сказать только одно: "Вы просто не умеете их готовить". И чтобы исправить эту ситуацию мы собрали несколько рецептов оригинальных блюд, после которых не полюбить эти овощи будет просто невозможно.
В баклажанах содержатся витамины группы В, которые улучшают обменные процессы, нормализуют работу нервной системы, стимулируют кроветворение. Есть здесь и аскорбиновая кислота, которая укрепляет иммунную защиту, и никотиновая, полезная для стенок сосудов, а также ретинол, нужный для зрения, токоферол, борющийся с раковыми клетками. Кроме того, в данном овоще содержится витамин К, помогающий клеткам синтезировать белок, магний, натрий, хлор, фосфор, кальций, цинк, марганец, фтор, медь, железо, йод и другие. А еще баклажан считается чемпионом по содержанию такого микроэлемента, как молибден, именно это вещество предотвращает воспалительные заболевания суставов.
Фаршированные баклажаны по-египетски
Что потребуется?
- Баклажаны – 2 шт.
- Помидоры – 2 шт.
- Сыр – 100 г
- Петрушка – по вкусу
- Баранина – 200 г
- Чеснок – 1 зубчик
- Соль, перец – по вкусу.
Как готовить?
Баклажаны разрезать вдоль, удалить сердцевину с зернами и заполнить освободившееся место фаршем из баранины, смешанным с чесноком. Все посолить и поперчить. Далее фаршированные половинки накрыть кружочками томатов, посыпать тертым сыром и запечь в духовке в течение 30 минут. Перед подачей посыпать рубленой зеленью.
Баклажаны, фаршированные орехами
Что потребуется?
- Баклажан – 4 шт.
- Подсолнечное масло – 4 ст. л.
- Рис – 180 г
- Измельченный орех – 1 ч. л.
- Тертый сыр – 50 г
- Соль
Для соуса:
- Лук репчатый – 1 шт.
- Чеснок – 1 зубчик
- Сливочное масло – 50 г
- Креветки – 150 г
- Сметана – 200 г
- Красный перец
Как готовить?
Баклажаны очистить, добавить соль и обжарить на разогретой сковороде с подсолнечным маслом. Рис для начинки промыть и отварить. Для соуса почистить лук и чеснок и мелко их порубить, после обжарить на сливочном масле. Добавить немного вина и сметаны, смешать с креветками и красным перцем и тушить в течение трех минут. Далее добавить сыр и рис. Баклажаны порезать вдоль, сформировав небольшие карманы. Заполнить овощи рисом и полить соусом.
Заправка для спагетти
Что потребуется?
- Баклажаны – 800 г
- Спагетти – 500 г
- Томаты — 400 г
- Чеснок – 4 зубчика
- Оливковое масло
- Базилик
- Соль и перец – по вкусу
Как готовить?
Баклажаны запечь в духовке в течение часа, после достать, снять кожуру и порезать кубиками. Чеснок мелко порубить и обжарить на оливковом масле. Добавить баклажаны и томаты. Посолить, поперчить и тушить, пока не испарится жидкость. Спагетти отварить и смешать с баклажанами, перед подачей на стол посыпать измельченным базиликом.
Котлеты из баклажанов
Что потребуется?
- Баклажаны – 800 г
- Твёрдый сыр – 100 г
- Ржаной хлеб – 2 куска
- Панировочные сухари – 50 г
- Яйцо – 2 шт.
- Чеснок – 3 зубчика
- Молоко – 50 мл
- Растительное масло
- Соль и перец – по вкусу.
Как готовить?
Баклажаны нарезать кубиками и обжарить, дать остыть и взбить блендером. Натереть сыр, чеснок измельчить, хлеб замочить в молоке, а после добавить все это к массе из баклажанов. Посолить, поперчить и разбить яйцо. Все перемешать. Сформировать котлеты, обвалять их в панировочных сухарях и обжарить.
Баклажаны в панировке
Что потребуется?
- Баклажаны – 2-3 шт.
- Яйцо – 1 шт.
- Панировочные сухари – 5 ст. л.
- Сушеные майоран и базилик – 2 ст. л.
- Растительное масло
- Соль
Как готовить?
Нарезать баклажаны кружочками, посолить и оставить на 30 минут, после чего промыть в холодной воде. Панировочные сухари перемешать с базиликом и майораном. Взбить яйцо, посолить и обмакнуть кусочки баклажана, обвалять их в панировке и обжарить до золотистой корочки на сковороде с обеих сторон.
Комментарии
Баклажаны! Обожаю) Ни один рецепт не понравился. Знаю несколько других - пальчики оближешь!)